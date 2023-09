Zorgen over wateroverlast, vuurwerk en verkeer bij plannen voor themapark Meppel

De Commissie voor de milieueffectrapportage, een onafhankelijke organisatie die de milieugevolgen van een project in beeld brengt voordat de overheid er een besluit over neemt, maakt zich zorgen over de plannen voor een themapark in Meppel. Vooral waterberging, vuurwerk en verkeer hebben daarbij de aandacht.

"Laat zien waarom ontwikkeling van het gebied in Meppel niet leidt tot problemen met de berging van regenwater bij grote buien", is een van de belangrijkste adviezen die de commissie doet aan de gemeente Meppel.

Het Franse Puy du Fou wil in Meppel een themapark van zestig hectare ontwikkelen, dat jaarlijks zo'n 800.000 bezoekers naar de stad moet trekken. De gemeente en provincie zetten vol in op de komst van het park. Het is de bedoeling dat er shows en voorstellingen worden gegeven over de geschiedenis; attracties komen er niet. Als alles voorspoedig loopt, moet het park de deuren in 2027 openen.

Wateroverlast

Het themapark moet in een gebied komen dat oorspronkelijk bedoeld was als bedrijventerrein of als terrein voor windmolens. Dit gebied ligt echter ook in het beekdal van de voormalige veenstroom de Oude Vaart, die vanaf Westerbork naar Meppel stroomt. Maar bij hevige neerslag kan er in het gebied wateroverlast ontstaan. De commissie wijst erop dat een "klimaatrobuuste waterhuishouding" een randvoorwaarde is om het gebied te ontwikkelen, maar is niet overtuigd dat hieraan voldaan kan worden. De commissie vindt namelijk dat nu onvoldoende duidelijk is of wateroverlast voorkomen kan worden als de huidige ontwikkelingen doorgaan.

Daarnaast wijst de commissie op strenge regels die gelden voor het vestigen van "kapitaalintensieve functies" in beekdalen. Dit mag alleen als er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang, er geen alternatieven zijn, het geen belemmering vormt om de afvoer en berging van water in de toekomst te vergroten én als de negatieve effecten op het watersysteem worden gecompenseerd.

De commissie twijfelt sterk of voor dit plan aan deze regels voldaan kan worden. Zo waren voor het themapark eerst meerdere locaties op het oog, maar koos de provincie uiteindelijk voor Meppel. "Het feit dat voor het bedrijventerrein en de windturbines sowieso andere locaties gevonden moeten worden gevonden wanneer het themapark er komt, wijst er ook op dat er blijkbaar andere locaties beschikbaar zijn", concludeert de organisatie. Ook voor de andere voorwaarden stelt ze dat er informatie ontbreekt in de plannen. De commissie beoordeelt niet of er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Vuurwerk

Niet alleen over de waterberging en -afvoer maakt de commissie zich zorgen. Ook de mogelijke plannen voor vuurwerkshows of licht- en lasershows staan ter discussie. Het is niet duidelijk of Puy du Fou in Meppel vuurwerkshows wil laten plaatsvinden. In de plannen voor Meppel wordt er nauwelijks over gesproken, hoewel het in de bestaande parken van Puy du Fou een gewoonte is om vuurwerkshows te geven zodra de avond is gevallen.