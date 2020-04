Sadler Vaden is sinds 2013 de vaste gitarist in Jason Isbell's begeleidingsband 400 Unit. Hij is professioneel muzikant vanaf z'n achttiende en speelde een kleine 20 jaar in allerlei bands en studio's. Hij is bijvoorbeeld te horen op het nummer Straight to hell van de Drive-By Truckers. Anybody out theren? is zijn tweede soloalbum. Stevig gitaarwerk met het kenmerkende geluid wat we van Jason Isbell's albums kennen. Goed dat hij zijn licht niet onder de korenmaat houdt.