Tynaarlo snapt Groninger frustratie over komst casino maar 'kan er niks mee'

De gemeente Tynaarlo houdt zich aan de gemaakte afspraken met buurgemeente Groningen door ruimte te bieden aan Holland Casino. Dat zegt wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo).

De bestuurder reageert op kritiek vanuit Groningen. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) zei eerder dat hij het niet netjes vindt dat Tynaarlo een casino toestaat op Businesspark Ter Borch (naast de Mc Donald's in Eelderwolde). "We hebben afspraken gemaakt met Tynaarlo over de ontwikkeling van dat gebied. En deze vinden we wel spannend", sprak Van Niejenhuis tegenover RTV Noord. "Wat doet dit met de omgeving? Wat brengt het met zich mee qua autobewegingen? En wat wordt de parkeeroplossing? We zullen dat kritisch in de gaten houden."

'Gesprek verandert niets'

Vellinga laat weten dat 'zijn' gemeente goed heeft gekeken wat allemaal mag en kan volgens de afspraken met Groningen. "Het Holland Casino valt niet onder de bestaande afspraken. Daar kan de gemeente Groningen anders over denken, maar wij hebben het goed onderzocht."

Als het aan de Tynaarlose wethouder ligt, blijven beide wethouders hierover in gesprek. "We hebben inmiddels wel wat contact gehad en ik denk dat het volwassen is om hier met elkaar over te praten, of in ieder geval over in gesprek te blijven. Maar aan de uitkomst van dat gesprek zal wat mij betreft niets veranderen."

Rollen omgedraaid

De relatie met buurgemeente Groningen staat momenteel onder druk en dat is niet voor het eerst. In februari van dit jaar liet wethouder Vellinga publiekelijk zijn onvrede blijken over de gemeente Groningen, omdat zij volgens Tynaarlo niet aan de betaalafspraken rondom Groningen Airport Eelde voldoet. In plaats van de toegezegde 12 miljoen euro, heeft Groningen de helft van dat bedrag in het investeringsfonds van GAE gestopt.

Nu is het dus net andersom en is Groningen boos op haar Drentse buur. "Ik begrijp wel dat er wat emotie is", zegt Vellinga. "Maar ik kan daar eerlijk gezegd niks mee."

Raad is de baas

Ondertussen heeft het college van B en W van Tynaarlo schriftelijke vragen gekregen over de komst van het casino. Het CDA wil weten wat de gevolgen van de komst van het casino zijn voor de relatie met Groningen. "Ik had die vragen wel verwacht", lacht Vellinga. "Het CDA in Tynaarlo is tegen elke vorm van gokken. Maar het Holland Casino-beleid is onderdeel van het Rijksbeleid, waar tot voor kort Wopke Hoekstra voor verantwoordelijk was. Voor welke partij zat hij ook alweer in Den Haag?"