Dit is waarom Drentse grenzen kronkelend lopen, en niet in een rechte lijn

De provinciegrenzen

Kijken we naar de provinciegrenzen, dan zien we dat de grens met Groningen voor een groot deel kaarsrecht loopt. Dat is de Semslinie, die is met potlood en liniaal zo op de kaart getekend door Johan Sems in 1615. Pas in het begin van de negentiende eeuw werd deze grens definitief zo vastgesteld.

Sindsdien is de provinciegrens twee keer veranderd. In 1961 werd de enclave Dingstede bij Meppel aan Overijssel afgestaan voor de gebiedsuitbreiding Koedijkslanden van Meppel. In de jaren '70 is een grenscorrectie geweest bij de Maten. In diezelfde tijd werd een felle politieke discussie gevoerd over de vraag of de noordelijke gemeenten bij Groningen gevoegd moesten worden.

'De kop hoort d'r op'

In 1975 was de Nederlandse regering van plan om Nederland te verdelen in 26 provincies. In deze nieuwe verdeling zouden de gemeenten Eelde, Peize, Roden en Zuidlaren bij Groningen komen te horen. De inwoners van deze Noord-Drentse gemeenten waren het hier op zijn zachtst gezegd niet mee eens. Hoorzittingen voor de bevolking leidden tot de unanieme opvatting: 'De kop hoort d'r op'. Men voelde zich Drents en wenste dat te blijven.

In oktober van dat jaar vergaderden de verschillende gemeenteraden over het conceptontwerp. Hier werd duidelijk dat alle vier gemeenten vonden dat ze altijd al bij Drenthe hebben gehoord en toevoeging bij Groningen geen verbetering zou opleveren. Bij de behandeling in de Tweede Kamer in het voorjaar van 1976 kreeg het voorstel geen meerderheid, en was de nieuwe indeling van de baan.

De Veenkoloniën

In het veenkoloniale grensgebied tussen Groningen en Drenthe is goed te zien hoe verschillende soorten grenzen elkaar overlappen. Er is een cultuurlandschappelijke grens die wordt gevormd door het Stadskanaal. De officiële provinciale grens loopt ten zuiden daarvan. In dit gebied is ook een taalgrens, want de Drentse en Groningse streektaal lopen hier in elkaar over. Bovendien bestaat er een economische grens tussen de veenkoloniale streek en Drents zandgebied. Aan de ene kant heeft zich een veenkoloniale akkerbouw ontwikkeld met langgerekte dorpen, en aan de andere kant overheersen de compactere oude Drentse zanddorpen met gemengde boerenbedrijven.