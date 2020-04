Speeltuin Kloosterveen in Assen zoekt bouwer, geld bijna rond

Een goede bouwer voor de beste prijs, die moet nog gezocht. Maar Speeltuin Kloosterveen in Assen kan er komen. Met 95.000 euro is het wijkinitiatief nagenoeg rond. Als alles meezit, is de speeltuin er nog deze zomer.

Er is een ton begroot aan aanleg- en materiaalkosten, plus een hekwerk eromheen. "Want kleine kinderen moeten er veilig kunnen spelen." Maar volgens voorzitter Wendy Oude Veldhuis van Stichting Speeltuin Kloosterveen zijn de financiën 'ver genoeg om nu alvast op zoek te gaan naar een goede aannemer'. "Dat laatste restje van 5.000 euro binnenharken, dat moet ook nog wel lukken, er staat nog iets uit."

Ook wijkontmoetingsplek

Volgens moeder Wendy Oude Veldhuis ontbreekt het in Assens grootste en nog groeiende wijk aan een goede speel- en ontmoetingsplek. Daarop nam ze vorig jaar het initiatief die lancune op te vullen, en kreeg volop steun.

De grote wijkspeeltuin krijgt straks een kabelbaan, een glijbanenbult, klimtoestellen, een waterspeelplek en een grote schommel. Ook komt er een speelplek voor minder valide kinderen. Wat het definitieve ontwerp wordt, ligt aan de aanneemsom. De voorziening komt aan het begin van de wijk, in Recreatiepark Zeijerveld, waar ook al een skatepark ligt. Bedoeling is verder dat het een wijkontmoetingsplek wordt.

Een paar maand geleden stond de teller voor de speeltuin nog op 60.000 euro. Dankzij wat stevige donaties, heeft het buurtinitiatief een flinke slag geslagen. Het VSB-Fonds kwam met 20.000 over de brug, de actie Help Nederland Vooruit van het ING-fonds was goed voor 5.000 euro, en ook de Rabobank kwam daarmee. Vorig jaar was al 25.000 euro van Mijn Buurt Assen toegezegd, dat buurt-en wijkinitiatieven ondersteunt. Verder is er crowdfunding.

Ook nog kinderboerderij?

Wanneer de bouw echt begint, dat ligt volgens Wendy Oude Veldhuis aan de bouwer die gekozen gaat worden, maar ook aan de gemeente. "Wanneer heeft straks de bouwer tijd, en de gemeente moet de grond nog ophogen. En sowieso moeten we wachten tot 1 mei. Want er is nog een andere partij die ook al langer een plan had voor een deel van de grond." Die optie verloopt op die datum.

Die club is Stichting Phusis, die al jaren een kinderboerderij probeert te realiseren bij Kloosterveen. Maar dat verloopt moeizaam, omdat Phusis er ook woonplekken bij wil realiseren. De gemeente wil dat niet. Wendy Oude Veldhuis zou een kinderboerderij toejuichen,"want jong en oud vinden dat zeker leuk", zolang het maar niet op het bordje van haar stichting komt. "Of we krijgen het complete stuk grond, of anders een deel. Maar er is genoeg ruimte."

In zomervakantie klaar

De stichting hoopt erop dat het nog lukt om ergens in de zomervakantie de speeltuin klaar te hebben. "We wilden eigenlijk voor de zomervakantie alles klaar hebben. Maar het vergt toch meer tijd, dus dat wordt 'm helaas niet meer. In juni of juli hopen we nu te beginnen."

Om de wijk alvast wat warm te maken voor de nieuwe speeltuin, begint de stichting vanwege Pasen vanaf vandaag met het Paaseizoekspel. "Zes eieren moeten ze ergens in de wijk achter het raam zoeken, nadat ze die op de digitale kaart al hebben gespot. Ze kunnen dat lopend doet, op de fiets, als ze maar de richtlijnen volgen met de hudige coronacrisis. Even eruit in je eigen buurt, dat moet kunnen. Vergelijk het met de berenjacht van corona. En de letters bij de opgespoorde eieren verklappen uiteindelijk wat het eerste speeltoestel wordt", besluit Oude Veldhuis.

Impressie van de nieuwe Speeltuin Kloosterveen

