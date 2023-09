Werkloosheid stijgt licht, aantal vacatures stijgt ook

De werkloosheid in de provincie Drenthe is in de maand augustus licht gestegen. Daarmee komt in Drenthe het aantal WW-uitkeringen hoger uit dan een jaar geleden. Ondanks de toename in het afgelopen jaar blijft de WW historisch gezien op een laag niveau.

Ook de krapte op de arbeidsmarkt houdt voorlopig aan. Veranderingen in de grootte en de samenstelling van de bevolking zorgen er vanaf 2025 voor dat het beschikbare aantal mensen dat zich aanbiedt om te werken stagneert, zo verwacht het UWV.

Bouwvakkers en bankmedewerkers

Eind augustus ontvingen 4.254 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. In augustus nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe toe met 2,6 procent (108 uitkeringen). In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Drenthe 1,6 procent (68 uitkeringen) hoger. In het afgelopen jaar steeg de WW vooral in de bouw, bank- en verzekeringswezen, commerciële dienstverlening en groothandel. In verschillende onderdelen van de industrie, de schoonmaak en bij uitzendbureaus nam de WW in het afgelopen jaar af.

Ook landelijk nam afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen toe. Eind augustus telde Nederland 156.389 WW-uitkeringen (1,6 procent van de beroepsbevolking). Dat zijn er 4.422 meer dan in juli. Vorig jaar telde Nederland in augustus 151.730 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 4.659 uitkeringen.

Aantal vacatures neemt toe

De toename van de WW in het afgelopen jaar betekent niet dat de krappe arbeidsmarkt verleden tijd is. In november 2022 bereikte het aantal WW-uitkeringen een laagtepunt. Ondanks de toename in het afgelopen jaar bevindt het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe zich historisch gezien op een zeer laag niveau. Zelfs nu de economie hapert, blijft de vraag naar personeel groot.

Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2023 in Drenthe zelfs weer toe. Hoewel de Nederlandse economie met een lichte krimp in de afgelopen 2 kwartalen officieel in een milde recessie zit, raakt dit de arbeidsmarkt nog amper. De personeelskrapte houdt naar verwachting voorlopig aan. Een groot deel van de oorzaken van de krappe arbeidsmarkt is structureel van aard, zoals vergrijzing en de vraag naar bepaalde functie-eisen komt niet overeen met de kwaliteiten van werkzoekenden.

Krappe arbeidsmarkt

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking veranderen de komende jaren. Hoewel de Nederlandse bevolking groeit, is in Drenthe sprake van bevolkingskrimp. Daar waar de bevolking groeit, komt dit vooral door immigratie. Meer mensen vestigen zich in Nederland dan dat er mensen ons land verlaten.