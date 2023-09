Asielzoekers kunnen langer in noodopvang Expo Hal terecht

De noodopvang in de Expo Hal in Assen mag drie maanden langer openblijven. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in Assen besloten. Dat betekent dat het COA tot het eind van dit jaar de mogelijkheid heeft om het pand als wachtkamer voor het aanmeldcentrum in Ter Apel te gebruiken.

In de noodopvang worden asielzoekers opgevangen waarvoor geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zij verblijven vervolgens maximaal vijf dagen in de voormalige TT Hall in afwachting van hun registratie en identificatie. De huidige overeenkomst loopt op 1 oktober 2023 af.