Sam Pormes: 'Landelijk GroenLinks-bestuur wilde van me af'

Hij werd door zijn Drentse partijgenoten ervan overtuigd om lijsttrekker te worden van GroenLinks tijdens de afgelopen Statenverkiezingen. Maar volgens Sam Pormes werd hij door het landelijk bestuur niet gepruimd. Een veroordeling in 2017 voor het in gebreke blijven van het leveren van zorg aan een cliënt waarvoor zijn bedrijf PGB-gelden ontving, was volgens Pormes de stok om hem mee te slaan.

Het reces is doorgaans de periode dat het stil wordt in de politiek. Maar niet afgelopen zomer. Na de laatste vergadering van Provinciale Staten op 12 juli, breekt een kleine twee weken later een storm uit binnen GroenLinks in Drenthe. De fractie zegt het vertrouwen op in Pormes en verzoekt hem zijn zetel op te geven.

Een kleine twee maanden later verbreekt Pormes zijn stilzwijgen in een open brief aan de leden van de partij. Hij heeft nooit het gevoel gehad dat hij gewenst was als het gezicht van de partij in Drenthe.

Onvrede bij de landelijke top

Halverwege oktober wordt duidelijk dat Ewoud Bos zich als kandidaat-lijsttrekker in Drenthe terugtrekt. Volgens Pormes wil gedeputeerde Hans Kuipers de kar ook niet trekken, waarna er een beroep op hem wordt gedaan. Tegen wil en dank zegt hij 'ja'. "Ik had hier aanvankelijk geen zin in, maar na uitvoerige gesprekken heeft de partij me weten te overtuigen. Ik wijzigde mijn kandidatuur en bracht de commissie hiervan op de hoogte."

Twee dagen later worden volgens Pormes de eerste twijfels duidelijk. Partijvoorzitter Kantinka Eikelenboom laat tijdens een bijeenkomst weten niet blij te zijn met hem als lijsttrekker. Zijn verleden, waarin hij onder meer herhaaldelijk is beschuldigd van deelname aan een guerrillatrainingskamp in Zuid-Jemen en betrokkenheid bij de Molukse treinkaping van De Punt, zouden rechtse media willen uitbuiten. Pormes zwicht niet en wordt drie dagen later unaniem gekozen als lijsttrekker.

Volgens de politicus is partijleider Jesse Klaver er ook allerminst blij mee. Tijdens een moment met alle provinciale lijsttrekkers, laat Klaver hem in een gesprek onder vier ogen nogmaals weten niet blij met hem te zijn als lijsttrekker in Drenthe. Dat betekent ook geen prominente plek op de foto met alle lijsttrekkers, maar een plekje aan de zijkant.

'Geen wederhoor'

De druk op hem vanuit het landelijk bestuur blijft groot op Pormes, zo schrijft hij. Drentse partijleden worden regelmatig gebeld door partijvoorzitter Eikelenboom, zijn campagne lijdt eronder. "Maar ter wille van het partijbelang en met steun van het campagneteam heb ik de energie gevonden om verder te gaan."

De verkiezingen verlopen niet goed voor GroenLinks. De partij eindigt op twee zetels, twee minder dan vier jaar eerder. Maar Pormes gaat met de partij het Drents Parlement in. Tot 24 juli, als de fractie het vertrouwen in hem opzegt. De politicus is dan op vakantie in Indonesië en heeft geen internet. Volgens eigen zeggen leest hij het pas op 4 augustus. Het steekt hem dat dit wordt gedaan zonder dat er wederhoor bij hem is gevraagd, zo stelt hij.

Daarnaast is de veroordeling - zijn zorgbedrijf Meskota ontving te veel PGB-gelden van een cliënt en leverde onvoldoende zorg - volgens Pormes een civiele zaak. En dat soort zaken hoeven volgens hem niet worden vermeld op het integriteitsformulier van de partij. Bovendien zou het conflict zijn tussen zijn dochter, die mede-eigenaar is van het bedrijf, en een cliënt.