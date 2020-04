Ondernemerskring Veenhuizen wil af van pandhuur tijdens coronacrisis

Het is deze dagen een rustige bedoening in Veenhuizen. Door de coronamaatregelen die de overheid heeft opgelegd is het stil in het dorp, dat zwaar leunt op inkomsten van toeristen en dagjesmensen. De horeca, het museum en andere toeristische attracties zijn dicht. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen", beseft Addy Rutgers, voorzitter van de Ondernemerskring Veenhuizen en omgeving. Toch vindt hij het vervelend dat in een dorp als Veenhuizen ondernemers huur moeten betalen aan het Rijksvastgoedbedrijf.

Probleem verschuift

Het landelijke Rijksvastgoedbedrijf bezit zo'n tachtig monumentenpanden in Veenhuizen, waaronder kerken, het pand van brouwerij Maallust en lunchcafé Koffielust. De instantie heeft, volgens Rutgers, aangegeven de huur op te schorten voor drie maanden en contact op te nemen met de individuele ondernemers. De ondernemers zouden de huur van deze maanden dan in de toekomst alsnog moeten betalen.

Hoewel Rutgers blij is dat de huurbaas een handreiking doet, voorziet de voorzitter van de Ondernemingskring toch problemen. "Naar ons idee verschuiven we het probleem voor ondernemers naar de toekomst. We zien dat de Rijksoverheid allerlei bedragen in andere bedrijfstakken wel op voorhand kwijtscheldt. Die verschillen ontgaan me niet en dat is ook wel een van de redenen waarom wij een klemmend verzoek hebben gedaan aan Rijksvastgoed om zeker de komende drie maanden het bedrag kwijt te schelden. Anders gaan er over enkele maanden problemen ontstaan voor leden van onze vereniging."

Dat de overheid met regelingen komt om juist de ondernemers te helpen is een goede zaak, meent de voorzitter. Het zal de hoogste nood van de ondernemers wegnemen. Toch is het de overheid die de economie heeft platgelegd, vindt Rutgers.

"Er komt een situatie waarin je over een aantal maanden, als de bedrijven weer open mogen, er niet direct een volwaardige omzet gerealiseerd kan worden. Misschien bij sommigen wel, maar de verwachting bij ons is niet dat die omzet zo hoog zal zijn dat er ook opgeschorte geldbedragen terugbetaald kunnen worden."

Reserves aanbreken?

De eigenaar van koffiebranderij Koffielust, Mark Ter Maat, is het met Rutgers eens. Het opschorten van de huur komt als een boemerang bij een ondernemer terug. "Je weet niet of de economie zich gaat herpakken, daar lijkt het niet op."

Daarnaast vraagt hij zich af hoe de consument zich gaat gedragen. "Er zijn reserves, maar die drogen uiteindelijk op." Je zou kunnen zeggen dat deze situatie tot het ondernemersrisico behoort. Ter Maat snapt die beredenering, maar zegt ook reserves op te hebben gebouwd om in de toekomst te investeren. "Een crisis waar we nu in zitten is een hele andere situatie. Aan wie is het om tegen mij te zeggen: ga al je reserves maar gebruiken."

Ter Maat maakt nu gebruik van de opschortregeling van de pandeigenaar. "Maar ik heb wel tegen het Rijksvastgoedbedrijf gezegd dat we er nog niet zijn. Het zou veel beter zijn om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken naar een veel breder pakket aan maatregelen om die ondersteuning aan de ondernemers van Veenhuizen te geven."

Het mooist zou volgens Ter Maat zijn als het Rijksvastgoedbedrijf een streep door de huur zet en de ondernemers naar een oplossing gaat zoeken. Uiteindelijk zou Ter Maat graag zien dat er meer samenwerking komt tussen de ondernemers in Veenhuizen om dit soort situaties op te vangen. "Misschien door delen van de omzet terug te zetten in een fonds waar je op de lange termijn culturele zaken kunt ondersteunen en wellicht financieren."

Rijksvastgoedbedrijf volgt richtlijnen

Het Rijksvastgoedbedrijf laat weten de richtlijnen die door de overheid worden gesteld te volgen. Vanwege de verscheidenheid van de ondernemers nemen zij individueel contact op met de huurders. Het bedrijf zegt begrip te hebben voor de situatie van de huurders en oog te hebben voor passende maatregelen voor de individuele ondernemer wanneer deze wordt getroffen door de coronacrisis.