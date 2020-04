Geen dienst in de kerk op Goede Vrijdag: 'We missen het samenzijn'

Massale samenkomsten in de kerk tijdens Goede Vrijdag en Pasen, zullen we dit jaar niet zien (Rechten: ANP)

Zo zendt de Centrumkerk in Hoogeveen vanavond vanaf 19.30 uur een livestream uit via YouTube. Twee predikanten, twee zangers en een technicus zijn daarbij aanwezig. "Het moet allemaal kleinschalig", zegt Wim Rutgers van de christelijke gereformeerde kerk Hoogeveen. De afgelopen week werden richting Goede Vrijdag ook al diensten uitgezonden, gevolgd door honderden geïnteresseerden. "Ik verwacht dat er vanavond nog veel meer mensen gaan kijken."

'Verbinding' dankzij filmpjes

Ook in Emmen wordt gebruikgemaakt van YouTube. De christelijke gereformeerde kerk daar plaatst elke dag een filmpje met een Bijbellezing, gebed en een lied in samenwerking met een muziekband.

Predikant Henk-Jan Vazquez verzorgt in die video's de Bijbellezing, een korte meditatie en het gebed. "Deze filmpjes bieden in ieder geval de mogelijkheid om verbinding tot stand te brengen en de mensen stellen het erg op prijs", zegt hij. "De aanleiding, het coronavirus, is natuurlijk heel triest, maar we moeten er als kerk wel verstandig mee omgaan."

Op de filmpjes wordt veel gereageerd, zegt Vazquez. "Dat is voor ons een stimulans om ermee door te gaan. In eerste instantie wilden wij tot Pasen filmpjes plaatsen, maar gezien de hoeveelheid van de reacties gaan we tot en met Pinksteren door."

De protestantse gemeente Bovensmilde zendt eveneens vooraf opgenomen diensten via YouTube uit. Het is veel werk, zegt Michiel Hasslacher van deze gemeente. "Maar het levert ontzettend veel prachtige reacties op. Mensen geven aan dat ze zich op die manier toch verbonden met elkaar voelen."

Vertrouwen in God

De Bethelkerk in Assen moet het doen zonder predikant en kan daarom geen onlinedienst houden. "We hebben diensten met gastpredikanten en het lukt niet om die in deze tijd te organiseren", vertelt Jenny Martinez van de Bethelkerk. Wel wordt door de kerk verwezen naar diensten van andere kerken.

Martinez zegt dat ze het samenkomen in de kerk 'verschrikkelijk' mist. "Of het nou een reguliere zondag is of Pasen, je beleeft het als broeders en zusters. Juist in deze periode zoek je troost." Ze houdt de moed erin dankzij haar geloof, zegt ze. "Als je vertrouwen hebt in God, weet je dat hij uiteindelijk de regie heeft. Dat is een extra dimensie waarmee je verder kan. Ik zit daarom niet in zak en as."