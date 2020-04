Ook doorzoekingen Assen in onderzoek naar seksueel misbruik Jehovah's Getuigen

Twee woningen in Assen van ouderlingen binnen de gemeenschap van Jehovah's Getuigen zijn doorzocht in het kader van het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door leden en/of ex-leden van de geloofsgemeenschap. Dat bleek vandaag tijdens een zitting van de rechtbank in Zwolle.

Daarnaast zijn woningen in Dordrecht en Hoogezand doorzocht. Al deze doorzoekingen vonden in november 2018 plaats. Ook zijn er toen invallen gedaan op het landelijke hoofdkantoor in Emmen. Dat gebeurde in opdracht van het Openbaar Ministerie, die vermeend seksueel misbruik onderzoekt. Er zijn documenten en verslagen in beslag genomen.

'Invallen onrechtmatig'

De Jehovah's Getuigen hebben een klacht ingediend bij de rechtbank over de invallen. Dat klaagschrift werd vandaag behandeld. De advocaten en officier van Justitie communiceerden vanwege het coronavirus via Skype met de meervoudige kamer. De huiszoekingen waren volgens het bestuur van de Jehovah's onrechtmatig.

Volgens hun advocaat hebben ouderlingen het zogeheten verschoningsrecht en alleen na een beslissing van de rechtbank mogen hun spullen doorzocht worden. De geestelijken hoeven een geheim dat hen in vertrouwen is verteld niet zomaar prijs te geven, stelt de advocaat. Ook spreekt de organisatie van Jehovah's Getuigen van een 'hardhandige en intimiderende aanpak' tijdens de invallen.

Uitspraak op 8 mei

Het Openbaar Ministerie staat op het standpunt dat daar in uitzonderlijke gevallen vanaf geweken mag worden en onderzoekt momenteel negen aangiftes. Het hoeft niet te betekenen dat de ouderlingen, waarvan de woningen doorzocht zijn, verdachten zijn. Hoe ver het Openbaar Ministerie is met het onderzoeken van de negen aangiftes, is vanochtend niet bekend geworden. Wel werd duidelijk dat in ieder geval één onderzoek in de wacht staat, afhankelijk van de 'voortgang van deze procedure', liet de officier van Justitie weten.

Mocht de rechtbank namelijk oordelen dat de invallen onrechtmatig waren, dan kan het verkregen bewijs tijdens de doorzoekingen en invallen niet gebruikt worden. Op vrijdagmiddag 8 mei doet de rechtbank uitspraak.

