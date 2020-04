De groeten van... vrijdag 10 april Emmen

Deze week kun je ook op locatie de groeten doen. Vandaag stond de camera van TV Drenthe in Emmen op de markt. 'De groeten van...' kun je, op werkdagen, zien op TV Drenthe om 15.00 uur en vanavond rond 18:45 uur.

Wil jij ook de groeten aan een dierbare doen? Dat kan! Stuur je video via de mail naar degroetenvan@rtvdrenthe.nl of via Whatsapp naar 06 51 56 88 86 en wij zenden je groeten uit.

Filmpjes moeten 'liggend' (horizontaal) opgenomen zijn, dus je telefoon niet rechtop houden, maar een kwartslag draaien. De filmpjes mogen maximaal 20 seconden duren. Zeg duidelijk wie je bent en aan wie je de groeten wilt doen, met een leuke boodschap!

Ook volgende week trekken we met de camera van RTV Drenthe de provincie in zodat u ook op deze manier de groeten kan doen. Uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM.

Dinsdag gaan we verder. Houd de website van RTV Drenthe in de gaten waar we de komende week staan.