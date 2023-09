Speciale onderkleding voor je insulinepomp: 'Ik voel me veel vrijer'

Naast praktisch ook modieus

In Nederland zijn er volgens vader en dochter geen vergelijkbare ondergoedlijnen. "Het unieke van deze onderkleding is dat het, naast praktisch, vooral stijlvol is", zegt Féline Maatje. Vader en dochter hebben een eerste proefdruk van het ondergoed door verschillende mensen uit verschillende leeftijdsgroepen laten testen. De eerste reacties waren positief en hebben tot een paar kleine aanpassingen aan het ontwerp geleid.

"Wat we horen van dragers is dat ze blij zijn dat ze niet meer hoeven na te denken welke kleding ze wel en niet kunnen dragen. Ik kan nu zelf gewoon met een jurk, rok of pantalon over straat, dat is een hele zorg minder", aldus Maatje. "Maar wat echt voor veel mensen een uitkomst is, is dat ze 's nachts niet meer verstrikt raken in hun infuuslijn of ermee stoeien tijdens het sporten. Stijlvol, comfortabel en functioneel dus."