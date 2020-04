Gemeentebelangen De Wolden vreest een vechtscheiding met Hoogeveen

"Met het continu aan de poten zagen wordt de samenwerking wel heel erg op de proef gesteld", zegt fractievoorzitter Petra Haanstra van Gemeentebelangen De Wolden. De coalitiepartij is niet te spreken over de gemeenteraad in Hoogeveen. Die ging gisteravond akkoord met het voorstel van de VVD-fractie om onderzoek te doen naar de verdeelsleutel van SWO.

Als grootste gemeente betaalt Hoogeveen 70 procent van de kosten van SWO en De Wolden 30 procent. Maar gebaseerd op inwonertal zou Hoogeveen volgens Roelof Bisschop van de VVD Hoogeveen 60 procent moeten betalen. Dat zou Hoogeveen 6 miljoen euro opleveren en daarmee het tekort in één klap wegwerken. Burgemeester Karel Loohuis ontraadde het voorstel, maar alleen het CDA was uitgesproken tegenstander van het idee van de VVD.

Vechtscheiding

Volgens Gemeentebelangen De Wolden maakt 'een kat in het nauw rare sprongen'. Ze vreest een slechte relatie binnen SWO. "We moeten voorkomen dat het een verstandshuwelijk wordt", zegt ze. "Een verstandshuwelijk is wat ons betreft geen goede basis voor een huwelijk en een vechtscheiding ligt dan op de loer. Dit voorstel is wat ons betreft ook een heel slecht signaal richting de mensen binnen de organisatie midden in deze crisisperiode."

De verdeelsleutel staat niet ter discussie, benadrukt ze. "Tot de laatste vergadering waarin het besluit voor de samenwerking met Hoogeveen genomen werd, heeft onze fractie zich zeer kritisch opgesteld over het aangaan van deze samenwerking. Juist de goed afgewogen verdeelsleutel tussen beide gemeenten was voor ons de reden om uiteindelijk toch in te stemmen met de SWO."

Lees ook: