Ondernemers Assen bezorgen gratis pizza-paasbrunch bij zorginstellingen

De pizza-paasbrunch is bedoeld als steun, omdat die mensen nog harder getroffen worden door isolatiemaatregelen dan anderen. Zij kunnen in de meeste gevallen hun woning of woongroep niet verlaten en mogen ook geen bezoek meer ontvangen. Daarnaast is de steun bedoeld voor alle medewerkers van die instellingen en verpleeghuizen, die nu extra aandacht moeten hebben.

"We hebben salami, margherita, vegetarische pizza's, voor elk wat wils", vertelt pizzeria-eigenaar Peter Tamse. "We hebben de actie opgezet, omdat we vinden dat iedereen in de zorg een pizza verdient." De actie valt in de smaak: per instelling kunnen tien pizza's worden besteld en de telefoon rinkelt maar door. Tamse verwacht zo'n vijfhonderd pizza's te bezorgen.

Horecaondernemers werken samen

Hij wordt daarbij geholpen door andere ondernemers uit Assen, zoals Joël Schonewille van Fanfood on Wheels. "Ik vind het een prachtige actie", zegt hij. "De hele horecabranche ligt plat en we doen zelf veel in evenementen. Dat kan nu natuurlijk ook even niet, maar dit is een evenement op zich. Als je dan die blije gezichten ziet van mensen die wachten op hun pizza. Dat is hartstikke mooi."