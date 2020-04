Wildplukken met Leah: dennennaalden als smaakmaker

Ontdek wat er allemaal voor lekkers groeit in je eigen tuin. Nu we toch veel meer thuis zijn, is dit hét moment om met een andere bril naar al het groen te kijken. Wildplukker Leah Groeneweg laat ons de rijkdom van de eigen tuin zien. Zoals de lariks. Deze loopt nu uit, de naalden van deze boom geven een kruidige smaak aan thee en/of maaltijd.

Dit is het derde deel van een ROEG!-serie over wildplukken.

"Ik gebruik heel vaak dennennaalden in de keuken. Het is heel makkelijk te plukken en het is een echte smaakmaker. Voor een vleugje bos op je bord!", zegt Groeneweg. Ze maakt vaak thee van dennennaalden. "Zo van de boom, met heet water erover en eventueel wat gember erbij. Heerlijk."

Let op: taxus is giftig

"Let wel op dat je de naalden van de den, spar of lariks gebruikt. Niet van de taxus. De taxus is giftig. Je herkent de taxus aan de donkergroene onderkant van de platte naalden. En ze hebben een minder sterke geur. De den, spar of lariks heeft een typische dennengeur, die lekkere kerstbomengeur."

Groeneweg deelt graag een recept waar ze veel goede reacties op kreeg. "Het is een soort raw-food recept, het hoeft niet gebakken te worden."

Recept: Wortel-notenballetjes met lariksnaalden

Ingrediënten:

kop vol gedroogde lariksnaalden

200 gram winterpeen

125 gram gedroogde abrikozen

200 gram gemengde noten

75 gram kokosolie

25 gram geraspte kokos

scheutje citroensap

halve theelepel kaneel

halve theelepel five spices kruidenmengsel

snufje zout

Bereiding:

Vermaal de gedroogde lariksnaalden tot poeder, in een kruidenmaler of blender en zet het apart. Doe de kokosolie in een bakje en laat het smelten door het in een kom met heet water te zetten.

Maal de noten in de blender. Snijd de abrikozen in stukjes en maal ze ook in de blender. Doe het noten-abrikozenmengsel in een kom. Meng hier de overige ingrediënten door.

Kneed het tot een plakkerige bal en vorm er kleine balletjes van. Rol de balletjes door de gemalen lariksnaalden en zet in de koelkast om op te laten stijven.

Belevenissen in de Drentse natuur

Leah Groeneweg biedt samen met natuurgids Tim Horneman diverse workshops en belevenissen in de Drentse natuur aan. Hun bedrijf In het wilde weg organiseert onder meer teamuitjes, wildplukcursussen en kanotochten. Vanwege het coronavirus zijn de meeste van deze activiteiten uitgesteld.

