Nieuwe installatie in Echten zet rioolslib om in groen gas

Bij de rioolwaterzuivering in Echten komt een nieuwe installatie die rioolslib kan omzetten tot groen gas. Deze energiebron, vergelijkbaar met aardgas, is geschikt voor het bestaande gasnet. Naar verwachting kunnen zo'n tweeduizend huishoudens hiervan gebruikmaken, meldt waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

Het slib dat bij het zuiveren van rioolwater als restproduct overblijft, wordt al verwerkt tot biogas. "Maar nu gaan we nog een duurzame stap verder", zegt Miranda Wesselink, bestuurslid bij WDODelta. "Het biogas gaan we extra filteren en opwaarderen tot groen gas, zodat het van aardgaskwaliteit is en we het kunnen aansluiten op het gasnet (...). Waterschappen uit het hele land kijken nieuwsgierig over onze schouder mee."