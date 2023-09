Kinderraad Assen krijgt steun van de 'echte' raad: 'Behoud ons Hertenkamp'

'Best lastig'

PvdA-fractievoorzitter Cindy Vorselman vond het stemmen voor de motie 'best lastig'. "Want we zien liever dieren in hun natuurlijke omgeving. Dierenwelzijn is ook erg belangrijk, dus dan zouden we tegen de motie moeten zijn." Maar de PvdA wil gezien de cultuurhistorische waarde het huidige hertenkamp behouden, maar nieuwe niet toelaten.

D66 vindt het 'top', hoe de kinderraad met de 'volwassen' gemeenteraad heeft samengewerkt in de strijd voor behoud van het hertenkamp. "Als D66 vinden we ook dat herten en reetjes op het Balloërveld horen te huppelen. Maar omdat het huidige hertenkamp onderdeel is van het cultureel erfgoed en hoort bij Assen, stemmen we voor de motie", zei fractieleider Adinda Bornkamp.

'Dieren verdienen vrijheid'

Raadslid Paul van der Kolk van GroenLinks volgt het advies van de deskundigen die het ministerie hebben geadviseerd, en vindt dat herten niet langer achter een hek gehouden mogen worden, 'maar met voldoende ruimte in de natuur en zonder stress'. "Dieren verdienen de vrijheid zoals de natuur het heeft bedoeld." GroenLinks stemde dan ook tegen de motie.