Grensverkeer in het Noorden flink afgenomen

Normaal gesproken is Goede Vrijdag een ontzettend drukke dag, maar ook nu is het rustig constateert de Koninklijke Marechaussee. "Mensen hebben blijkbaar goed geluisterd naar de autoriteiten. We hebben geen caravans en campers gezien vandaag", aldus In het Veld.

Extra controles

De Koninklijke Marechaussee voert dit weekend extra controles uit langs de Duits/Drentse grens omdat er normaal gesproken veel dagjesmensen en vakantiegangers op pad zijn. Die controles vinden plaats op de A37 bij Zwartemeer, maar ook met mobiele teams bij andere grensovergangen. Mensen die niet noodzakelijk in Nederland hoeven te zijn, wordt gevraagd om terug te keren. Bij de controlepost in Zwartemeer gebeurt dit slechts een paar keer vandaag. "Het is lekker rustig en we hopen dat het zo blijft, want dan heeft iedereen het goed begrepen", zegt In het Veld.

Vlak voor het passeren van de grens worden de reizigers al op de hoogte gesteld van de maatregelen door een groot bord. Mensen die voor hun werk in Nederland moeten zijn kunnen wel gewoon doorrijden.

Grenzen niet gesloten

Het Rijk heeft geen grenzen gesloten en dus kan iedereen in principe gewoon doorrijden. Toch rijden veel mensen terug naar Duitsland als dat door de Koninklijke Marechaussee wordt gevraagd. "We doen eigenlijk een beroep op het gezond verstand van de mensen en een aantal geven daar gehoor aan. Sommigen ook niet en die willen hun reis vervolgen en dan kan dat", aldus In het Veld.