Jumelet vindt 300 miljoen euro voor regionaal openbaar vervoer 'een begin'

Drents gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) vindt de 300 miljoen euro die de Tweede Kamer wil uittrekken voor het regionaal openbaar vervoer 'een begin'. Tegelijkertijd hoopt hij dat hiermee het gesprek over de financiële problemen nog niet ten einde is.

'Openbaar vervoer onder druk'

"We zijn absoluut blij met de meerderheid in de Tweede Kamer", reageert Jumelet. "De Kamer is ervan doordrongen dat de begroting voor volgend jaar gerepareerd moet worden. Maar er is een structureel tekort in het openbaar vervoer en wij zouden daarom ook graag zien dat er structureel geld bij komt. Het openbaar vervoer staat echt onder druk door minder reizigers, hogere brandstofkosten en meer personeelslasten."