Assen loopt warm voor damesvoetbal FC Groningen, 'maar open armen?'

De PvdA in Assen loopt warm voor het binnenhalen van het damesvoetbal van FC Groningen. De partij wil dan ook weten of sportwethouder Albert Smit (Assen Centraal) hier serieus werk van gaat maken. Die is ook enthousiast en staat klaar als het moet, maar zover is het nog lang niet.

De PvdA-fractie sloeg aan op recente uitlatingen van FC Groningen-directeur Wouter Gudde in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner. Daarin suggereerde Gudde dat thuiswedstrijden van het meidenteam van FC Groningen mogelijk verplaatst worden naar de stad Assen.

Balletje hoog houden

FC Groningen heeft plannen om het vrouwenvoetbal verder uit te rollen, maar Sportpark Corpus den Hoorn barst uit zijn voegen. "Het is een kwestie van tijd dat daar écht harde keuzes gemaakt moeten worden en er teams moeten uitwijken", stelde Gudde. Assen zou daarbij een optie zijn.

PvdA-raadslid Willard Bouwmeester greep vanavond in de Asser raad zijn kans, om dit opgegooide balletje vooral hoog te houden. Met name omdat vrouwenvoetbal op dit moment 'een ongekende groei' doormaakt, zowel qua populariteit als de professionele ontwikkeling.

Impuls aan Assen Sportstad

"Het verplaatsen van het damesteam naar Assen kan in onze ogen dan ook gezien worden als een kans om deze groeiende sport een prominentere plek te geven in onze stad, en daarmee een impuls te geven aan Assen Sportstad. Onze partij is geïnteresseerd in deze ontwikkeling en zijn benieuwd hoe het college hiernaar kijkt."

De PvdA'er zou graag zien dat het college de damesvoetballers van FC Groningen 'met open armen ontvangt in plaats van een afwachtende houding aan te nemen'. Bouwmeester wou dan ook graag van sportwethouder Smit weten of hij 'de bal aan het rollen kan krijgen', en de mogelijke komst van het damesteam van FC Groningen naar Assen wil faciliteren.

Zoektocht trainingsaccommodatie

Volgens Smit is er 'ruis' ontstaan in Groningen over het damesvoetbal, door een accommodatiestrijd in het Groningse. "Ik heb directeur Gudde zelf gebeld om te horen hoe het werkelijk zit. Ze zoeken dus een nieuwe trainingsaccommodatie. Daar doen ze nu marktonderzoek naar, waar ze terecht zouden kunnen. Het kan zijn dat het resultaat van de studie buiten de gemeente Groningen komt te liggen, zo zegt Gudde, en dat zou ook Assen kunnen zijn", aldus Smit.

Of dat een bestaande of nieuwe accommodatie moet zijn, is nog onduidelijk. Maar als het gaat om de bestaande velden, dan geeft de komst van de Groningse voetbalmeiden volgens de wethouder 'druk op de bezettingsgraad van de huidige velden' in de provinciehoofdstad. Maar Smit erkent dat het damesvoetbal 'zeker zal zorgen voor een extra dimensie'.