Drenthe Toen: Klankbeeld van de Bevrijding van Drenthe

Churchill

"If you are going through hell, keep going." was één van de vele gevleugelde woorden van Premier Churchill van het Verenigd Koninkrijk. En het wás een lange hellevaart die de geallieerden moesten maken om uiteindelijk heel Europa te kunnen bevrijden. Vanaf 6 juni 1944, D Day, zijn de geallieerde legers op weg na de landing in Normandië. De opmars gaat welbeschouwd snel, ruim drie maanden later trekken de Amerikanen Limburg binnen en worden de eerste Nederlandse gemeenten bevrijd. Op 4 november 1944 wordt de Prinses Irenebrigade feestelijk binnengehaald door de bevolking van Tilburg.

Drenthe moet wachten op de bevrijders

Maar het noorden van Nederland - en dus ook Drenthe - moet nog wachten tot de lente van 1945. Na het mislukken van operatie Market Garden besluiten de geallieerden om eerst oostwaarts aan te vallen, richting de Rijn en het Duitse binnenland. Het noordelijk deel van Nederland zal dan vanuit het oosten worden bevrijd. De zwaarste winter van de oorlog breekt aan voor het westen van ons land; de hongerwinter waarin duizenden sterven door een gebrek aan voedsel. Ook Drenthe kijkt reikhalzend uit naar de komst van de bevrijders.

Zeven maanden nadat de eerste geallieerden voet op Nederlandse grond zetten is het dan zover. Op 5 april 1945 staat de Canadese tankbrigade 'The Lake Superior Regiment', arriverend vanuit Duitsland, voor de vernielde Bentheimerbrug in Coevorden.

Met de bevrijding van Noord-Nederland wil het daarna even niet zo vlotten. De overgebleven Duitsers hebben zich gehergroepeerd en geven de geallieerden stevig verzet. Maar op 14 april 1945, kan uiteindelijk overal in Drenthe de vlag uit, heel Drenthe is bevrijd.

Van de laatste fasen van de oorlog is veel mooi audiomateriaal beschikbaar. Lydia Tuijnman stelde een klankbeeld samen van de ontwikkelingen vanaf de landingen in Normandië tot aan de aankomst van de geallieerden bij de eerste Drentse stad: Coevorden.

Drenthe Toen: Klankbeeld van de Bevrijding

