Elektronicaketen BCC vraagt faillissement aan, winkel in Hoogeveen voorlopig open

Mogelijke doorstart

De winkels en de webwinkels blijven voorlopig open. De curatoren azen namelijk op een doorstart met BCC. Het is niet duidelijk hoe groot de kans is dat dit gaat gebeuren. De curatoren, voorheen de bewindvoerders van de elektronicaketen, waren vooralsnog niet bereikbaar.

Topman Caspar Klinkhamer liet een week geleden weten dat BCC onder 'steeds zwaarder wordende druk' stond. Onder hem had het bedrijf al maatregelen genomen om de financiële positie te verbeteren. Maar ondanks dat 'hebben we geconcludeerd dat dit niet voldoende is en we niet op deze manier kunnen doorgaan'.