Vast in Dublin: 'Nederland voelde nog nooit zo ver weg'

"Het is een heel gekke situatie", zegt De Jonge. "Ik heb in Zuid-Afrika, Londen en Berlijn gewoond maar Nederland voelde nog nooit zo ver weg als nu."

Aangehouden door politie

In Ierland gelden op dit moment strenge regels. Zo mag je je huis niet verlaten, alleen om even boodschappen te doen of als je naar je werk moet. "We mogen niet verder dan twee kilometer van ons huis af komen", zegt De Jonge. "Zaterdag zijn we twee keer aangehouden door de politie."



De scholen zijn bijna vijf weken dicht en sinds twee weken mag niemand het huis meer uit. "Hier hadden we eerder de paniekreactie dan in Nederland. Wij hadden het drie weken geleden. Toen maakte ik me heel erg zorgen om mijn ouders thuis."

Naar Nederland?

Hester en haar vriend hebben er over nagedacht om terug te gaan naar Nederland. "Maar mijn vriend was ziek en het was niet zeker of hij het virus had. We willen de ziekte niet meenemen naar onze ouders."



Daarnaast zou het stel dan moeten kiezen om naar een van beide ouders te gaan, of gescheiden te worden. "Mijn vriend komt uit Duitsland dus dat maakt het nog lastiger. We willen gewoon graag bij elkaar blijven."

Je mag niet verder dan twee kilometer van je huis komen. (Rechten: Hester de Jonge)

Erger dan Amsterdam

De Jonge werkt bij een vacaturebank en dit doet ze nu vier weken vanuit huis. "Het is pittig, want we werken allebei vanuit huis. Dan zit je de hele tijd op elkaars lip." Daar komt bij dat er in Dublin een gebrek aan woonruimte is. De meeste mensen hebben dus niet veel leefruimte, laat staan een tuin of balkon.



"Amsterdam is erg, maar dit is belachelijk. Mensen wonen op kamertjes van twee bij twee meter en dan zit je daar vast," schetst De Jonge. "Wij hebben geluk dat we twee kamers hebben en een kleine tuin voor wat frisse lucht."



Even een ommetje maken om een frisse neus te halen mag niet. Ook een tripje buiten de stad is op dit moment niet geoorloofd. De Jonge: "Als je naar Howth (plaats aan de Ierse kust, red.) wil om te wandelen dan sturen ze je gelijk weer naar huis."

Een tripje naar Howth aan de kust zit er nu niet in. (Rechten: Hester de Jonge)