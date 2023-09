Vragen en emoties tijdens uitleg rapport ondermijning in Hoogeveen

Hoe ernstig is ondermijnende criminaliteit in Hoogeveen? En wat kun je ertegen doen? De Rekenkamercommissie bracht onlangs een rapport naar buiten over deze vorm van georganiseerde criminaliteit in de gemeente. Donderdagavond tijdens de raadsvergadering mochten insprekers hun zegje doen en konden raadsleden vragen stellen over het onderzoek

Ondermijning is een term die wordt gebruikt voor georganiseerde criminaliteit. Een mogelijkheid voor criminelen om via legale bedrijven, illegale activiteiten uit te voeren. De Rekenkamer spreekt van een verontrustend beeld in Hoogeveen. In het rapport is te lezen dat de gemeente hoog scoort op de terreinen drugshandel, hennepteelt en misstanden met vastgoed. De onderzoekers van de Rekenkamer vinden daarom dat de gemeente actie moet ondernemen om dit tegen te gaan.

Slecht imago

In het rapport staat dat drugshandel op een hoog niveau ligt. Bijvoorbeeld in de Oranjebuurt en de Verzetsbuurt, stellen de onderzoekers. Een onderzoeker is in deze twee wijken de straten op gegaan en sprak met tientallen bewoners. Volgens de onderzoekers bevestigen bewoners het probleem, alleen vaak zeggen ze er niets over, omdat ze bang zijn zelf in de problemen te komen.

Een bewoner uit de Oranjebuurt deed vanavond zijn zegje over deze conclusies. "Er zou criminaliteit in de buurt zijn, maar daar heb ik zelf geen weet van. Ik woon er al 53 jaar. In de jaren zeventig en tachtig wilden ze de buurt slopen, maar dat hebben we kunnen voorkomen." Volgens de inspreker wordt er gesproken over een slecht imago van de Oranjebuurt, maar volgens hem is dat niet terecht. "Alles ziet er goed uit, maar toch hebben we al jaren een slechte stempel."

Onderzoek verdedigen

Ronald Klok van de VVD vroeg zich af waarom in het onderzoek de twee buurten zijn uitgekozen met de meeste vooroordelen en niet andere wijken in de gemeente. Volgens Arie Teeuw, voorzitter van de Rekenkamer, zijn er tijdens het onderzoek veel aanknopingspunten gevonden die wijzen op ondermijning in Hoogeveen. "Toevallig zijn die twee buurten het voorbeeld. Maar als we in andere wijken onderzoek hadden gedaan, hadden we ook dingen gevonden. Het probleem is groot."

Klok vond dat argument niet voldoende en vroeg nog een keer, waarom er dan niet andere buurten zijn gekozen voor het onderzoek. Mede-onderzoeker Edward van der Torre nam kort de plek in van collega Teeuw om het onderzoek te verdedigen. "De mensen die we hebben gesproken geven een 8 voor leefgenot in deze buurten, maar ze zeggen wel dat ze de andere kant op moeten kijken als ze iets verdachts zien. We willen niet stigmatiseren, maar juist de buurt verheffen door problemen aan te kaarten die aangepakt moeten worden. Dat is waarom we in die twee wijken onderzoek hebben gedaan."

Hoewel beide heren inmiddels een antwoord hadden gegeven, gaf de fractievoorzitter van de VVD nog een keer aan de antwoorden niet voldoende te vinden.

Gesjoemel

Naast drugshandel heeft de Rekenkamer ook onderzoek gedaan naar de autobranche in Hoogeveen. Van de 316 autobedrijven in de gemeente is bijna de helft niet vindbaar, zichtbaar en professioneel. Dat zou mogelijk kunnen duiden op louche praktijken. Bijvoorbeeld drugshandel of gesjoemel met kilometerstanden.

Voor het onderzoek heeft de Rekenkamer gesproken met politie, rapporten ingezien en met straatexperts gesproken. Zij stellen dat mogelijke malafide praktijken in de autowereld in twee categorieën op te delen zijn. De schrijvers van het rapport stellen dat het mogelijk gaat om een deel van een groep (voormalige) woonwagenbewoners die van oudsher actief is in de autowereld. De andere groep die wordt genoemd is mogelijk een onbekend deel van de allochtone autohandelaren.

Discriminatie

Een aantal bewoners van het woonwagenkamp is niet blij met die uitspraken van de Rekenkamer en kwam daarom inspreken. "Gesuggereerd wordt dat er twee groepen mogelijk verantwoordelijk voor zijn: (voormalige) woonwagenbewoners die altijd al in de autobranche zaten en allochtone handelaren. Dat je altijd al in die branche zat maakt je dat verdacht? Geldt dat dan ook voor slagers?"

Dat de helft van de autobedrijven een onvoldoende scoort zegt niet meteen dat ze allemaal louche zijn, maar het kan het idee geven dat er iets speelt. Vermoedens worden bevestigd op basis van informatie van de politie en andere experts (street-level professionals) in de autobranche, stelt de Rekenkamer. Er moet dus wel vermeld worden dat veel kennis die is gedeeld met de Rekenkamer gebaseerd is op onderbuikgevoelens.

En dat zit de insprekers niet lekker. "Als je een officieel rapport produceert en één specifieke groep bij naam noemt als malafide, heet dat discriminatie. Dat drukt alle woonwagenbewoners weer, ten onrechte, in een bepaalde hoek. Dat kan de oorzaak vormen voor een verwijdering van deze groep van de rest, hetgeen niet wenselijk is."

Niet volledig afgerond

Zo vroeg Jeroen Pomper van de SP zich af of bepaalde zinnen over woonwagenbewoners in het rapport anders verwoord zouden kunnen worden. Volgens Teeuw is er een citaat waarnaar gekeken wordt voor aanpassing. "Maar andere dingen die feitelijk zijn geconstateerd door de politie, die gaan we niet wijzigen."

Jan Bauer vroeg zich af of het rapport autobedrijven niet permanent schaadt. "Het rapport is nationaal opgepakt, daar kunnen bedrijven mogelijk last van krijgen." Volgens Teeuw hebben autobedrijven die normaal werk hebben er geen last van. "Maar er zijn bedrijven die op allerlei manieren handeldrijven, wat dubieus te noemen is."

Het onderzoek is nog niet volledig afgerond. De Rekenkamer wacht nog op meer dossiers van de politie. Later krijgt de gemeenteraad het volledige onderzoek naar de autobranche overhandigd.

Discussie

Stan van Eck van de PvdA was benieuwd of vergelijkbare onderzoeken naar ondermijning elders iets hebben teweeggebracht. Volgens Teeuw is dat zeker het geval. "Bij andere gemeenten is er ook onderzoek gedaan. Daar is een aantal mensen wel wakker geschud en er wordt er actie ondernomen."