Lege straten, dichte winkels en geen toeristen: Orvelte is uitgestorven

"Vooral als je uit een zware winter komt met dit seizoenswerk is het heel zuur allemaal."

Toerisme

Orvelte moet het hebben van de toeristen en dat is nu het probleem, want die komen niet. "Alle evenementen zijn weggevallen en de paardentram staat stil", vertelt Huisman. "De paasmarkt van zondag gaat niet door en dat scheelt je direct drie à vierduizend bezoekers." Veel collega-ondernemers zitten in hetzelfde schuitje. Horecagelegenheden, winkels, een bescheiden dierentuin in het dorp: allemaal zijn ze afhankelijk van de toeristen.

Regeling

De overheid probeert ondernemers in moeilijkheden door financiële steun uit de brand te helpen, maar veel ondernemers in het museumdorp komen niet voor die steun in aanmerking volgens Huisman. "De meeste ondernemers werken en wonen bij hun woning. Dus het vestigingsadres mag niet hetzelfde als je privéadres zijn." In Orvelte is dat bij veel ondernemers wel het geval. Huisman hoopt dat de overheid daar de komende tijd nog naar gaat kijken.

Positief

Toch zitten de ondernemers niet bij de pakken neer en zijn ze al druk aan het vergaderen (via internet) wat mogelijkheden zijn om het dorp toch op de kaart te houden. Dé oplossing hebben ze nog niet, maar alle kleine beetjes helpen. Tijdens de paasdagen gaan de winkels die open mogen open. "Ik verwacht dat er nog wel een beetje volk gaat loskomen dit weekend, maar geen duizenden zoals we in deze periode gewend zijn", zegt Huisman.

