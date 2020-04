FC Emmen opnieuw met bloemen en presentjes door provincie

"Het is het enige wat wij als club nu kunnen doen", aldus Zwiers in zijn eerste publieke taak sinds hij de overstap maakte uit de politiek. "Het is heel bijzonder, maar ik ben ook bijzonder blij dat we dit kunnen doen en hoop dat we veel mensen blij kunnen maken."

Bijzondere ontmoeting

En dat lukte zeker. Eerst bij het Scheper Ziekenhuis waar shirts werden afgeleverd voor de mensen op de IC-afdeling en vervolgens werden bloemen uitgedeeld in de wijk Emmermeer bij één van de appartementencomplexen van Cosis die het individueel wonen van verstandelijke, psychische of psychosociale mensen mogelijk maakt. Daarna toerde de bus naar Schoonoord (verzorgingstehuis Het Ellertsveld) en naar Hoogeveen, waar die-hard supporter Dennis Groen na zijn zware hersenbloeding bezig is aan het laatste traject in zijn lange revalidatie. De emotionele Groen ontving van FC Emmen onder andere een door alle spelers gesigneerd shirt.

Via Veltman Weiteveen (een beschermde woonvorm voor mensen met psychiatrische, maatschappelijke en sociale problemen) reed de bus Emmen weer binnen om ook bij De Trans de laatste bloemen uit te delen. De dag werd afgesloten met het uitdelen van boodschappen (beschikbaar gesteld door Coop) bij een aantal serviceflats in Emmen.