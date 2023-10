Niet iedereen heeft AED in de buurt, toch is er wel vaak genoeg hulp

Vrijwilligers

Voor het inschakelen van een AED zijn voldoende bekwame vrijwilligers nodig. In landelijke gebieden, veelal in Drenthe, schakelt het oproepsysteem van HartslagNu na een ernstige hartkwaal 60 vrijwilligers in, die binnen 2 kilometer van een defibrillator wonen.

Geslaagde oproepen

Wie deze cijfers bekijkt, zou denken dat Drenten met een hartstilstand over het algemeen langer moeten wachten op een vrijwilliger met AED in de aanslag. Toch is dat beeld vertekend. En dat heeft te maken met het opkomstcijfer. Dat laat zien bij hoeveel procent van de oproepen vrijwilligers positief reageerden en hebben aangegeven naar de melding toe te gaan.

Een positieve voetnoot hierin is de forse toename in het opkomstpercentage. Zo lag dit in Drenthe in 2019 op 62 procent, maar maakte het net als in de andere elf provincies een groei door. De verklaring hiervoor zit volgens HartslagNu in een aantal zaken. Zo is het aantal burgerhulpverleners toegenomen, is er meer bekendheid voor het initiatief en is het gebruik van de app toegenomen.