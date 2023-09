Grenzeloos Verraad vanaf vandaag een Netflix-film: 'Smaakt naar meer'

De Drentse oorlogsfilm Grenzeloos Verraad van Zuidoost Drenthe Film (ZOD-film) staat op Netflix. De filmproductie van Emmenaar en regisseur Thomas Nauw ging in maart in première. Vanaf vandaag is de film voor het eerst te zien op de streamingsdienst.

Nauw is in zijn nopjes met de release van Grenzeloos Verraad op Netflix: "Deze week verscheen ook Band of Brothers, een van mijn favoriete oorlogsseries op Netflix. Het is zo tof om daar met onze film dan tussen te staan. Voor deze film hebben we daar ook veel inspiratie uit gehaald. Dan is de cirkel wel echt rond. Dit smaakt naar meer."

Dutch Filmworks

In 2018 ontstond het idee voor de film en de camera's begonnen in 2019 te draaien. Corona gooide in eerste instantie roet in het eten, maar de opnames voor de film waren voor een groot deel al achter de rug. De film werd vervolgens afgemonteerd, maar daarna klopte Dutch Filmworks aan. Die wilde de film uitbrengen in de bioscoop.

"Dutch Filmworks is hofleverancier van Nederlandse films bij Netflix", legt Nauw uit. "Zij hebben de film aangeboden en die werd positief ontvangen. Ik heb de trailer voor de Amerikaanse release gezien en dan besef je dat het wel écht serieus is." Behalve in Amerika, komt de film in meer dan veertig landen op Netflix uit.

Toen Nauw en zijn filmcrew werkten aan de opname van Grenzeloos Verraad droomden ze stiekem al van een release op 's werelds grootste streamingsdienst. "Het grootste deel van het budget is in de techniek gaan zitten. Netflix hanteert namelijk een eigen technische standaard. We hebben ervoor gekozen de camera's hierop af te stemmen", zegt hij.

Eerbetoon aan overleden broer

Wie Grenzeloos Verraad in de bioscoop gezien heeft, kan aan het einde van de film een eerbetoon aan Guy Nauw zien. Guy is de jongere broer van regisseur Thomas die in 2022 overleed.

"Het mooiste voor mij is toch wel dat het eerbetoon aan mijn broertje ook terug te zien is op Netflix. Daar ben ik mega blij mee. Hij had het zelf zo ontzettend tof gevonden dat hij op Netflix te zien is", vertelt Nauw.

Toekomstplannen

Samen met Peter Nillessen, die de hoofdrol in Grenzeloos Verraad speelt, werkt Nauw aan een nieuwe Drentse oorlogsfilm. Op dit moment schrijven ze samen een script en denken ze een scenario uit. "De eerste film is met een heel klein budget van 300.000 euro gemaakt, deze film moet bijna een keer zo duur worden. We hopen grotere sets te kunnen gebruiken en dromen van het gebruik van kunstmatige intelligentie", verklapt Nauw.