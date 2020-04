Vast in Senegal: 'Juist nu kunnen we veel betekenen voor Nederlanders'

Wiegman is Nederlands ambassadeur in Senegal. Naast Senegal is ze ook ambassadeur voor vijf andere Afrikaanse landen: Kaapverdië, Gambia, Mauritanië, Guinee, Guinee-Bissau. Vooral in Kaapverdië en Gambia waren veel Nederlandse toeristen die graag naar huis wilden.

De ambassade is sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus gesloten voor bezoekers, maar dat betekent niet dat het werk stopt. "Normaal ligt de focus vooral op politiek en economische zaken. Maar nu zijn we er echt voor de Nederlanders die hier vastzitten."

Noodtoestand afgekondigd

In Senegal zijn wel besmettingen met het coronavirus, maar de situatie is nog niet zo ernstig als in Nederland. Wel is de noodtoestand afgekondigd en er is een avondklok. "We hopen dat het met deze maatregelen zo blijft. Het is ook wat later begonnen dus we weten gewoon nog niet hoe het zich ontwikkelt."

Als Wiegman op straat loopt merkt ze dat het veel leger is dan normaal. "In Afrikaanse landen leven mensen veel meer op straat. Maar mensen zijn toch wel bang voor het virus." Ook is het niet zo dat iedereen thuis werkt. "Die mogelijkheden hebben mensen hier toch minder."

In Afrika speelt het leven zich normaal vooral op straat af. (Rechten: Joan Wiegman)

Schaakspel op de ambassade

In Senegal en de andere landen waar Wiegman ambassadeur is zaten veel Nederlanders. Die klopten na de uitbraak van het coronavirus vaak aan bij de ambassade voor hulp. "Op een gegeven moment werd het spannend. Toen werd in Nederland de situatie ernstiger en gingen hier de grenzen dicht." De commerciële vluchten mochten niet meer vertrekken of op bepaalde plekken niet meer landen. De ambassade gaat dan aan de slag om voor die mensen toch nog een vlucht te vinden.

"Het is een heel schaakspel om dat rond te krijgen", vertelt Wiegman. "Zo was er een Belgisch toestel dat stoelen over had. Daar konden toen ook een paar Nederlanders mee." Wat dat betreft vindt ze dat Europese landen best goed samenwerken.

In Kaapverdië en Gambia waren veel Nederlandse toeristen die naar huis wilden. (Rechten: Joan Wiegman)

