Elektronicaketen BCC, met vestiging in Hoogeveen, failliet verklaard

De rechtbank in Amsterdam heeft elektronicaketen BCC failliet verklaard. De keten had al langer financiële problemen en had eerder uitstel van betaling aangevraagd. In Hoogeveen stond de enige vestiging van de winkel van Drenthe.

BCC heeft zestig vestigingen met ruim 1.100 medewerkers. Gisteren vroegen de curatoren het faillissement al aan, maar werd er al wel geaasd op een doorstart. Het is niet duidelijk hoe groot de kans is dat dit gaat gebeuren.

Na corona ingezakt

Volgens BCC is de elektronicamarkt in het jaar na corona ingezakt. De oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, het gedaalde consumentenvertrouwen en de lagere consumentenbestedingen maakten het de elektronicamarkt nog moeilijker. Daarbij stegen de kosten flink voor BCC voor onder meer loon en huur. De keten kon de bedragen niet doorberekenen naar de consument, zoals in andere sectoren wel het geval is, aldus BCC.