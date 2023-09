Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wielrennen, feestweek, oude auto's of spelen met je hond. Dit weekend is er genoeg te doen in Drenthe, dus trek erop uit. Voor het weer hoef je het niet te laten, want er komen een paar dagen met lekker nazomers weer aan. Hieronder een aantal tips.

Rodermarkt

Vrijdag begint in Roden de Rodermarkt Feestweek. Tot en met woensdag 27 september staat het centrum van Roden bol van allerlei activiteiten. Er is elke dag kermis en live-muziek, en zaterdagmiddag en -avond is de traditionele Rodermarktparade met versierde wagens en diverse showbands. Motto van de parade is dit jaar Avontuur & Vertier.

EK wielrennen

Drenthe staat dit weekend natuurlijk nog in het teken van het EK wielrennen. Zaterdag en zondag staan de wegwedstrijden op het programma. Veel doorkomstplaatsen hebben in het kader van het EK allerlei activiteiten georganiseerd.

Zaterdagochtend om 9.00 uur beginnen de junioren bij de mannen. Om 13.45 uur starten de elitevrouwen voor een wedstrijd over bijna 130 kilometer. Zondag zijn de junioren bij de vrouwen aan de beurt. Zij vertrekken om 9.00 uur voor een wedstrijd over 68 kilometer. Om 12.15 uur vertrekken de elitemannen vanuit Assen voor een koers over bijna 200 kilometer. Alle races finishen op de Col du VAM bij Wijster.

Woef Weekend

Dit weekend wordt bij het Molecaten Park in Wezuperbrug het Woef Weekend gehouden. Baasjes kunnen met hun hond meedoen aan allerlei activiteiten. Zo kun je kanoën of suppen met je hond en is er een workshop fotografie met je telefoon. Meer informatie over Woef Weekend is te vinden via woefweekend.nl.

Oldtimershow

In Emmer-Compascuum is zaterdag een oldtimershow met klassieke trekkers, auto's en motoren. Er zijn rond de 100 oldtimers, er is een rommelmarkt en een onderdelenmarkt. Locatie: Kanaal B ter hoogte van nr. 52, Emmer-Compascuum.

Open dag azc

Meer dan 100 opvanglocaties openen zaterdag 23 september hun deuren voor iedereen die nieuwsgierig is naar hoe het is om te wonen en te werken in een azc. Behalve de reguliere asielzoekerscentra, doen ook opvanglocaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en noodopvanglocaties mee. Iedere locatie heeft een eigen programma. Zo zijn er rondleidingen, informatiemarkten, workshops. De open dag is van 13.00 uur tot 16.00 uur. Kijk hier voor de locaties.

Demonstratie beeldhouwen in hout

Kunstenaar Harm Echten uit Ruinen haalt zijn inspiratie uit het Dwingelderveld. Zondag tussen 13.00 uur en 16.00 uur is hij in het bezoekerscentrum aan het werk. Harm laat zijn werk zien en vertelt. Ter plekke ontstaan de houtsnijwerken onder zijn handen, in de vorm van uilen, andere dieren of bijzondere objecten.

Braderie en vlomarkt Odoorn