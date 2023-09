Jetta Klijnsma: 'Nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks vluchtelingen opvangen'

Hoewel Drenthe volgens commissaris van de Koning Jetta Klijnsma genoeg alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangt, vraagt ze gemeenten om toch nog een stap extra te zetten na de noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg. Omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overspoeld wordt door asielzoekers, waaronder alleenreizende minderjarige vluchtelingen.

Klijnsma hoopt dat een aantal burgemeesters nog eens goed gaat bellen en puzzelen. Want vanaf morgen wil Van der Burg 450 opvangplekken, waarvan 250 voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Vanaf maandag wil hij nog eens 750 plekken extra, waarvan 300 voor de alleenstaande minderjarigen. In een brief aan de gemeenten dringt hij erop aan om heel snel plekken beschikbaar te stellen.

Nood hoog

De nood is hoog bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daar zitten meer dan 350 alleenreizende minderjarige vreemdelingen terwijl er plek is voor 55. En iedere dag komen er 30 tot 50 bij. De minderjarigen krijgen 24-uurs toezicht en er is altijd begeleiding vanwege hun kwetsbaarheid. Bijna altijd hebben ze trauma's.

Als gemeenten geen gehoor geven aan de oproep van Van der Burg, dreigt de staatssecretaris naar eigen inzicht asielzoekers te plaatsen in opvanglocaties en hotels. Hij wil uiterlijk morgen horen wat de gemeenten met zijn oproep doen. Van der Burg voegt eraan toe dat de nood ook na volgende week hoog blijft.

Nog geen massale reactie

Klijnsma was vandaag namens alle provincies aanwezig bij het overleg Landelijke Regie Tafel Migratie & Integratie. Daar hoorde ze van de staatssecretaris dat gemeenten zich nog niet volop gemeld hebben na zijn noodoproep. "En er zijn nog steeds veel te veel gemeenten die helemaal niets doen. Die gemeenten denken: het zal mijn tijd wel duren. Ter Apel lost het wel op."

Aan de regietafel worden normaal gesproken de benodigde opvangplekken op papier verdeeld over de provincies. Aantallen die in de praktijk niet worden gehaald, want het is te vrijblijvend. "Om daar een einde aan te maken is echt de spreidingswet nodig", zegt Klijnsma. Die wet moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over Nederland en moet een eind maken aan alle noodopvanglocaties waar asielzoekers nu verblijven.

Volgens Klijnsma valt over de inzet van Drenthe niet te klagen. De opgave voor dit jaar was 104 plekken en de Drentse gemeenten vangen samen 119 alleenstaande minderjarige asielzoekers op. Maar ook voor Drenthe is de spreidingswet volgens Klijnsma nodig. "Niet voor de dwang maar voor de duidelijkheid, dan weet iedere gemeente precies wat haar opgave is."

Weinig tot geen resultaat

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het COA en voogdij-organisatie Nidos roepen gemeenten al maanden op om meer locaties voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te regelen. Maar dat heeft volgens het COA en voogdijorganisatie Nidos weinig tot geen resultaat gehad. En de plekken die gezocht worden zijn kleinschalige opvanglocaties voor een kwetsbare groep jongeren, iets dat gemeenten over het algemeen liever hebben dan massale locaties.

Staatssecretaris Van der Burg doet al tijden pogingen asielzoekers eerlijker over de gemeenten te verdelen. Het is nog onzeker of zijn spreidingswet het zal halen. De Tweede Kamer zal die wet volgende week dinsdag en woensdag behandelen. Het lijkt er op dat er genoeg voorstanders in de Kamer zijn voor de spreidingswet. De VVD, de partij van Van der Burg, gaat tegen stemmen. Na instemming moet het wetsvoorstel nog in de Eerste Kamer worden behandeld. Daar zijn de stemverhoudingen totaal anders.

Ga nou slim puzzelen