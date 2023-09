Drijber trots op kunstwerken in het dorp: 'Met z'n allen voor elkaar gekregen'

De inwoners van Drijber hebben afgelopen maanden het nodige werk verzet om hun dorp feestelijk aan te kleden voor het EK. Zo hangen er 180 zelfportretten langs de weg, staat er een kunstwerk van fietsen in een weiland en is er op de VAM-berg een groot heideschaap van schelpen te zien.

Als de renners deze dagen over de Berkenweg rijden, zien ze langs de weg allemaal zelfportretten hangen. De 75-jarige Bruun Feijen is een van de initiatiefnemers van de kunstwerken. Hij kwam met het idee van de portretten. "Maar we hebben dit met z'n allen voor elkaar gekregen. Iedereen in Drijber heeft meegedaan. Ook de kinderen zijn op school heel druk in de weer geweest met de kwasten."

Het portret van Feijen hangt er ook tussen en is goed te herkennen. "Mooi dat jullie hem direct herkennen, dat was ook de bedoeling. Ik ben heel blij met het eindresultaat. Hopelijk brengen de tv-motoren de portretten goed in beeld de komende dagen."

Picasso

"Het is heel leuk om te zien dat er ook verschillende stijlen gebruikt zijn", vervolgt Feijen. "Zo heeft iemand een portret in de stijl van Picasso geschilderd. Dat is erg gedurfd, maar ik vind het heel mooi geworden."

Midden in het dorp staat een ander kunstwerk, gemaakt van allemaal beschilderde fietsen. De poppen op de fietsen zijn gemaakt van stro. "We wilden er vooral een heel vrolijk kunstwerk van maken. Sommige fietsen hangen op de kop, we hebben een oude badkuip met wielen en de bolletjestrui mag natuurlijk niet ontbreken."

Drents heideschaap

Want nadat de renners door Drijber zijn gekomen, wacht de Col du VAM bij Wijster. Ook daar wilden de inwoners van het dorp iets moois hebben. "Op de flanken van de VAM ligt een landmark van een Drents heideschaap, helemaal gemaakt van schelpen. Het is behoorlijk groot, vijftig bij vijftig meter. Niet te missen vanuit de lucht."