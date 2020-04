Elke nacht op pad voor bestrijding eikenprocessierups

Achterop elke trekker hangt een soort grote bladblazer die de aaltjes tot 25 meter hoog op de boomtakken spuit.

Al tien jaar

Roel Timmerman heeft een hoveniersbedrijf in Dieverbrug. Samen met Sylvia Hellingman van het Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wapserveen doet hij al meer dan tien jaar onderzoek naar het rupsje dat vanuit het zuiden steeds verder naar het noorden trekt.

Timmerman: "We doen aan preventieve bestrijding. We spuiten water met de aaltjes en voegen wat spul toe zodat het beter blijft kleven in de boom. De aaltjes kruipen dan in de rups, dan tasten ze de rups aan en dan gaan ze dood."

Minuscule rupsjes

Die rupsen zijn nog minuscuul klein, maar door een vergrootglas bekeken, zie je ze om elkaar heen krioelen. Ook de haren zijn al duidelijk te zien. Als de rupsen volgroeid zijn, laten die haren los en veroorzaken zo jeuk, huid- en oogirritatie en soms ernstige gezondheidsklachten bij passerende mensen.

Nematoïden is de officiële benaming van de aaltjes. Ze werken heel efficiënt. "Honderd procent zal niet lukken, maar we proberen tot zeventig procent van de rupsen daarmee te doden", aldus Timmerman. "Om het restant aan te pakken, moet je later de nesten wegzuigen."

Steeds meer gemeenten stappen over op de aaltjesmethode. Uit een inventarisatie van RTV Drente blijkt dat Midden-Drenthe, Coevorden en Westerveld dat dit jaar gaan doen. Hoe zuidelijker je komt, hoe meer gemeenten zo werken. Andere gemeenten proberen met mezenkasten mezen te lokken. Ook dat helpt, maar in veel mindere mate. Wegzuigen of ruimen van de nesten is het laatste redmiddel.

Proefstation

Achter de loods in Dieverbrug, waar de trekkers overdag staan, is een kas met een tiental eikenboompjes. Daarin volgt Timmerman de groei van de eitjes in het voorjaar. "In het proefstation kunnen we mooi monitoren hoever het is en of de eipakketten die we erin hebben opgehangen zijn uitgekomen. Als je gewoon naar de bomen kijkt zie je die eipakketten niet zitten, dus daarom we het zo."

"De plaagdruk wordt alleen maar groter. We gaan bijvoorbeeld naar Hardenberg, Ommen, Midden-Drenthe, West- en Ooststellingwerf. Waar de plaagdruk nog niet zo groot is, daar gaan gemeenten vooral over op ruimen van de nesten."

Om zeven uur 's avonds begint het werk en dat gaat tot het ochtendlicht door. De aaltjes kunnen namelijk niet tegen ultraviolette straling in het daglicht.

2500 bomen per nacht

Met vijf trekkers kan het hoveniersbedrijf zo per nacht ongeveer 2500 bomen behandelen. De komende zes weken werken ze hard door, want hoe jonger de rupsjes, hoe beter de aaltjes de rupsen kunnen binnendringen.

De trekkers rijden 's nachts langzaam en de blazers verstoren de rust. Timmerman: "Het is even overlast, maar ja, als je de hele zomer die rupsen hebt, heb je meer overlast dan even tien minuten een trekker langs je huis horen komen."