Statenlid Hilda Mulder na kandidatenconsternatie tóch op definitieve VVD-kieslijst

Hilda Mulder uit Koekange staat tóch op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Het bestuur van de VVD Drenthe had haar eerder, samen met Ewout Klok uit Hoogeveen, voorgedragen als kandidaat, maar beiden werden gepasseerd voor de conceptlijst.

Op de definitieve kandidatenlijst is er nu wel plek voor Mulder. Ze staat op plek 79, één plaatsje boven lijstduwer en oud-Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. Voor Klok is er op de definitieve lijst ook geen plek.

Jeroen Hartsuiker uit Klazienaveen, die wethouder is in Borger-Odoorn, staat nu op plek 35. Irma Talens uit Coevorden vinden we terug op plek 67. Beiden stonden aanvankelijk twee plekken lager.

'No hard feelings'

De afwezigheid van zowel Mulder als Klok leidde eerder deze maand tot consternatie binnen de Drentse VVD. Het landelijk partijbestuur besloot namelijk wel twee andere Drenten op de kieslijst te zetten.

Mulder reageerde zonder 'hard feelings' richting haar partij, maar gaf wel aan ontevreden te zijn over de posities van de Drentse kandidaten. Volgens haar was de kans klein dat er, na Mark Strolenberg, opnieuw een Drent namens de VVD in de Tweede Kamer zou belanden.

Ewout Klok furieus