Voorstelling De Bietencampagne zet 'gewone mensen' in truck (met een beetje vertraging)

Meerijden met een bietentruck, vanaf de opstapplaats naar de bietenboer en via de fabriek weer terug. Het kan tijdens de nieuwe voorstelling De Bietencampagne van locatietheatergezelschap Peergroup. Al gaat de bietentruck wel wat later van start dan aanvankelijk was gepland.

In het najaar is het vaste prik in Noord-Nederland: chauffeurs halen bieten op bij de boeren en brengen ze naar de Suikerunie in het Groningse Hoogkerk. Peergroup laat bezoekers dat zelf ervaren tijdens een rit in het donker in de bietentruck. Met de voorstelling vraagt het theatergezelschap aandacht voor de manier waarop ons voedsel tot stand komt.

Even uit de truck

De Bietencampagne gaat op vrijdag 29 september van start, maar zou oorspronkelijk eerder beginnen. Veiligheidsoverwegingen leverden vertraging op, want bezoekers mogen uiteindelijk niet op het terrein van de Suikerunie komen. "De bieten worden er wel gewoon afgeleverd, maar de mensen zullen even uit de truck moeten", zegt Renate Dokter namens Peergroup. "Buiten het terrein geven we dat specifieke deel van de voorstelling een andere invulling."

Als de chauffeur de lading heeft afgeleverd en de truck het terrein verlaat, kunnen de bezoekers opnieuw instappen. De laatste halte van de Bietencampagne is bij bietenvervoerder HS Agri in Zuidlaarderveen, waar de voorstelling ook telkens zal beginnen. De route gaat per keer verschillen, aldus Dokter. "De chauffeur krijgt vooraf een bietenbult aangewezen. Dat kan in Tynaarlo zijn, maar ook ergens anders."

Heel spannend en leuk

"Dat we elke avond met een andere planning werken, is heel spannend. Maar dat maakt het tegelijk ook heel leuk", zegt Dokter. "Tijdens de bietenronde zal er onder meer muziek zijn te horen en worden van tevoren opgenomen gedichten afgespeeld. Inmiddels zijn alle voorstellingen bijna uitverkocht."