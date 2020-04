Lekke waterleiding op Camping Anloo: aantal chalets zonder water

Enkele bewoners van de failliete Camping Anloo zitten nu toch zonder water in hun chalet. Een waterleiding bleek zo lek als een mandje en daarom is hij door de klusjesman van de camping afgesloten, na overleg met de Waterleiding Maatschappij Drenthe.

Volgens bewoner Hans Heemsbergen treft die afsluiting meerdere chalets en dat is voor de bewoners 'een drama'. "Die kunnen dus niet douchen, niet naar de wc of met stromend water handen wassen. Dat is in deze coronatijd toch wat vreemd", vertelt hij boos.

Watertappunt

Heemsbergen wijst daarbij met de beschuldigende vinger naar de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). Maar die heeft niks afgesloten, zo reageert woordvoerder Annemoreen Ooms.

"We leveren nog altijd keurig aan de camping, tot aan het voorterrein is dat onze verantwoordelijkheid, maar het lek zit op het binnenterrein", aldus Ooms. "Daar ligt een leiding, die volgens de klusjesman op zes plekken lek was. Daarop heeft hij de leiding afgesloten. Maar het gaat om een leiding, die hoort bij de failliete camping."

Bovendien zit niemand volledig zonder water, zegt Ooms. "Er is door de klusjeman een speciaal watertappunt aangelegd, waardoor mensen, die in hun chalet geen stromend water hebben, toch drinkwater hebben." Volgens Ooms gaat het om hooguit drie vaste bewoners, die in hun chalet geen water meer hebben. "Dat tappunt is daarom als extra voorziening geplaatst. Zo is er toch water."

Duizenden liters water bodem in

Het lek kwam boven water toen de WMD de eindafrekening voor de maand maart opmaakte. Die ging naar de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo, die namens een groep bewoners en recreanten tot 1 april de waterrekening betaalde. "Het waterverbruik bleek zo extreem hoog. In vijf weken hadden zo'n vijftien mensen meer dan 800 kubieke meter water verbruikt, terwijl een gemiddeld jaarverbruik van een heel gezin 150 kubieke meter is. Dat gaf dus aan dat er duidelijk iets mis was", vertelt Ooms.

Om te voorkomen dat er nog veel langer duizenden liters drinkwater zouden weglekken, is volgens Ooms gisteren het lekke deel buiten werking gesteld. "Net door ons, maar door de klusjesman, die op de camping rondloopt. Maar wel in overleg met ons."

'Niemand zonder water in coronacrisis'

Afgesproken is dat de WMD na Pasen weer contact heeft met deze klusjesman over de waterproblemen. "Het gaat ons erom dat met deze coronacrisis niemand zonder water komt te zitten. Dat hebben we als WMD toegezegd. En met het speciale watertappunt is dat dus ook niet het geval."

De WMD deed die toezegging een paar weken geleden, toen bleek dat de laatste groep bewoners het niet voor elkaar kreeg om in de maand april samen de waterrekening te betalen. Toch draaide de WMD de kraan toen niet dicht. "Het is onwenselijk, gezien de coronacrisis, om nu mensen af te sluiten", zei woordvoerder Annemoreen Ooms toen.

'We weten van niks'

De curator van de failliete camping weet niks van de lekke leiding en de waterpoblemen, zo liet hij vanmiddag weten. "Ik hoor het nu voor het eerst", zegt Jan Pieter Dijstelberge. Ook burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Aa en Hunze blijkt niet op de hoogte. Zowel de curator als de burgemeester noemen de situatie, dat er in sommige chalets geen stromend water is, 'onwenselijk, gezien de coronacrisis'.

Maar burgemeester Hiemstra zegt 'verder weinig te kunnen doen'. Hij schuift de verantwoordelijkheid af naar WMD, curator en bewoners. "Zij zullen dit toch moeten oplossen." Wel gaat hij de gemeentelijke toezichthouders op Camping Anloo waarschuwen.

Geen geld voor reparatie

Curator Jan Pieter van Dijstelberge is niet van plan de lekke waterleiding te laten repareren. "Ik heb te maken met een negatieve boedel. Er is geen geld om wat dan ook te repareren." Ondertussen is hij druk bezig met de afwikkeling van het faillissement van de camping.

Van de ruim tweehonderd chalets op het park zijn er zeventig in particuliere handen, verspreid over zo'n dertig eigenaren. Veel chalets zijn de laatste tijd al weggehaald. En van de groep van 55 vaste bewoners, zijn er nog elf over.

Hans Heemsbergen vindt dat ze als campingbewoners 'voor de zoveelste keer in de steek worden gelaten'. "We moeten het telkens zelf maar zien op te lossen. De problemen stapelen zich op. Eerst het faillissement, daarna de stroomafsluiting omdat het netwerk gevaarlijk was, toen de zorgen om wel of geen water en riolering en nu ineens een lekke waterleiding die afgesloten wordt. Wanneer houdt het eens op?", verzucht hij.

'In het bos poepen?'

Heemsbergen zelf heeft onlangs trouwens een huurwoning in Eext toegewezen gekregen en vertrekt daar binnenkort naartoe. De sleutel heeft hij al. Dus een alternatief voor douche en toilet heeft hij wel. "Mijn chalet is ook afgesloten van het water. Maar ik heb inderdaad een plek elders, al moet ik alles nog wel verhuizen. Maar er zitten hier wel mensen die verder niks hebben. Daar kom ik voor op. Moeten die nu in het bos gaan poepen?"

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan één miljoen euro. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Ook water en riolering zouden na 24 februari worden afgesloten, maar die rekening is via een gezamenlijke belangengroep tot 1 april betaald. Tientallen bewoners woonden permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hadden en al hun geld in hun huisje zit. Maar volgens de gemeente Aa en Hunze zitten ze er illegaal en moeten ze weg. Er is daarom een handhavingsprocedure gestart tegen 32 bewoners. Twintig ervan hebben bezwaar gemaakt. Andere recreanten haalden hun chalet de laatste weken al weg. Er is nog geen zicht op overname van de camping.

