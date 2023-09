Scholieren in Roelof van Echten College in Hoogeveen buigen zich over voedselproblemen

Ze zijn nog best wel fris en fruitig. Misschien gaan ze het vanavond wel merken, is de teneur in het klaslokaal in het Roelof van Echten College in Hoogeveen. Daar zijn leerlingen in groepjes dertig uur lang onafgebroken aan de slag.

Ze doen mee aan een hackathon. "Dat is een evenement waarbij leerlingen in heel korte tijd proberen een probleem op te lossen", legt docent Peter Kroezen het uit. En die heel korte tijd is dus dertig uur. "Het was een kort nachtje", weet leerling Dennis Schoterman. "Volgens mij hebben we maximaal zes uur geslapen." Hij is een van de leerlingen die meedoet. In Drenthe, Groningen en Friesland doen in totaal zo'n driehonderd scholieren mee.