Jubilerende natuurbegraafplaats Hillig Meer gaat bouwen door stijgende vraag

Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext gaat een nieuw ontvangstcentrum bouwen. Door de gestegen vraag naar begrafenissen in de natuur is meer ruimte nodig om nabestaanden en gasten te kunnen verwelkomen.

In het huidige ontvangsthuis is plek voor maximaal 75 personen, maar in het nieuwe centrum moeten dubbel zoveel mensen passen. Het gebouw komt bovendien aan de andere kant van de drukke Provincialeweg, die het ontvangstterrein en de begraafplaats van Hillig Meer van elkaar scheidt.

"Op dit moment moeten we nog verkeersregelaars inschakelen om die weg met de rouwstoet over te steken", vertelt locatiebeheerder Lobke Kooistra. "Dat is soms best gevaarlijk. Daarom bouwen we het nieuwe ontvangsthuis aan dezelfde kant als de begraafplaats."

Zeventien keer zoveel

Natuurbegrafenissen worden steeds populairder, blijkt uit cijfers van branchevereniging Brana. Tien jaar geleden kozen slechts 150 mensen voor een begrafenis op een officiële natuurbegraafplaats, in 2022 waren dat er al 2.600. Liefst zeventien keer zoveel.

Die stijging zet volgens Brana-voorzitter Walter Kooy de komende jaren door. "Er komen per jaar twee tot drie natuurbegraafplaatsen bij in Nederland. Daardoor krijg je steeds weer nieuwe groepen waarvoor natuurbegraven bereikbaar wordt."

Nieuwe doelgroepen

Op Hillig Meer merken ze ook dat er steeds meer interesse is naar natuurbegrafenissen. In het begin, precies tien jaar geleden, wilden volgens locatiebeheerder Kooistra vooral natuurliefhebbers een plek hebben. Nu zijn er vaker mensen met een andere reden om zich in Eext te laten begraven.

"We zien meer mensen die uit praktische overwegingen naar ons toe komen. Hier heb je namelijk eeuwigdurende grafrust. Nabestaanden hoeven zich daarom in de toekomst geen zorgen te maken over het betalen van grafrechten", vertelt Kooistra.