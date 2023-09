Inspectie Drentse hoogspanningslijnen per helikopter

Netbeheerder Tennet inspecteert komende dinsdag delen van de Drentse hoogspanningsverbindingen met een helikopter. Het is voor het eerst in Nederland dat dat gebeurt.

Met die data verwacht TenneT beter inzicht in het bovengrondse deel van het elektriciteitsnet te krijgen en het beheer en onderhoud efficiënter in te kunnen richten. De inspectie van het hoogspanningsnet gebeurt tot nu toe nog handmatig. Volgens de netbeheerder is dat tijdrovend en kostbaar.

Mogelijk overlast

De helikopter vliegt langs beide kanten van de hoogspanningsverbinding met een snelheid van 25 kilometer per uur op een hoogte van ongeveer 50 meter. Dat is lager dan normaal voor een helikopter. Vanwege het mogelijke lawaai adviseert Tennet om dieren binnen te houden.

Als de aanpak succesvol is wil Tennet ook de rest van de hoogspanningsverbindingen in Nederland per helikopter in beeld brengen. In andere landen, bijvoorbeeld in bergachtige gebieden, wordt de inspectie met een helikopter al langer gebruikt.