Veertien coronapatiënten minder in Drentse ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat momenteel in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en in locatie Scheper van Treant Zorggroep in Emmen ligt, is sinds gisteren met veertien gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Nederland (ROAZ NN).

Gisteren lagen in de twee Drentse ziekenhuizen in totaal 45 mensen die besmet zijn met het coronavirus, waarvan vijftien op de intensive care (IC). Vandaag zijn het er in totaal nog 31. Het aantal mensen op de IC-afdelingen is gelijk gebleven.

204 patiënten in heel Noord-Nederland

De cijfers geven de tussenstand weer van vanochtend 10 uur, meldt het ROAZ NN vanavond. In heel Noord-Nederland zijn 204 coronapatiënten opgenomen, waarvan 104 op IC-afdelingen. Daarvan komen 78 uit andere delen van het Nederland.

Eerder vandaag maakte de Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat over heel Nederland verspreid in totaal 8.386 mensen in ziekenhuizen zijn opgenomen of opgenomen geweest sinds de uitbraak van het virus in ons land.

Drenten in ziekenhuis

Het aantal Drenten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is sinds gisteren met één patiënt toegenomen naar 79. Die liggen overigens niet allemaal in Drentse ziekenhuizen.