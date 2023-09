Technieksector richt zich op jongeren: 'Imago dat het vies werk is, klopt niet'

Met de campagne #jekuntzoveelmeerindetechniek wil brancheorganisatie Techniek Nederland de technieksector in een positief daglicht zetten. De campagne is vandaag gestart en moet ervoor zorgen dat het tekort van 20.000 technici in Nederland teruggedrongen wordt. In Drenthe is er volgens de brancheorganisatie behoefte aan zo'n 700 vaklieden.

In Emmen zijn ze blij met de campagne. De Groot Installatiegroep heeft 22 vestigingen in het hele land en altijd wel vacatures. "Er is werk genoeg. Er is aanbod genoeg. Als we niet genoeg handjes hebben, krijgen we minder werk gedaan. Dat is het verhaal", zegt René Robben, hoofd werktuigbouw.

'Altijd mensen nodig'

De Groot Installatiegroep uit Emmen houdt zich bezig met alles wat er in een gebouw maar aan installatiesystemen nodig is, zoals sprinklers, elektrotechniek, brandmelders, en ontruimingstechniek. Robben verwacht dat de campagne nieuwe aanwas oplevert. Hij vindt het geweldig dat zijn vakgebied aandacht krijgt: "Wij hebben altijd mensen nodig."

"Heel lang geleden (in 1992, red.) werd de Lagere Technische School (LTS) afgeschaft en sindsdien zijn we met aanwas in de problemen geraakt. We zien nu wel veel zij-instromers. Dat zijn mensen die eerst ICT of een andere opleiding hebben gedaan, waar minder werk in te vinden is. Bij ons is altijd werk."

Zij-instromers worden bij binnenkomst in het bedrijf weer opgeleid: "We sturen ze weer naar school. Ze doen dan een basisberoepsopleiding en een vakopleiding op mbo-niveau. Als ze meer willen, kan dat ook. Ze kunnen zelfs op kantoor komen werken, als blijkt dat dat meer iets voor hen is."

Weinig jonge aanwas