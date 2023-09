Meerderheid raad Hoogeveen stemt in met proef kabelgoottegels elektrisch laden

Geen eigen oprit met laadpunt, maar wel elektrisch willen rijden. Dan ben je vaak gebonden aan een openbare parkeerplek met een laadpunt ergens in de buurt. Politieke partijen in Hoogeveen denken dat het anders kan.

Bijvoorbeeld door toe te staan dat bewoners laadkabels vanuit huis over het trottoir richting de auto mogen trekken. Speciale kabelgoten kunnen het snoer dan verstoppen zodat mensen er niet over struikelen. Het mag volgens de regels van de gemeente op dit moment nog niet, maar een meerderheid van de raad pleit voor een proef om dit soort middelen tijdelijk toe te staan.

Drempel

Het plan kwam van het CDA en de SP. Beide partijen vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om thuis te kunnen laden. Ook als je zelf energie opwekt met zonnepanelen. Volgens beide fracties kan het nu een drempel zijn voor mensen, die geen oprit hebben om op te laden, om een elektrische auto aan te schaffen.

Het voorstel werd gisteren behandeld tijdens de raadsvergadering waarin werd gesproken over laadpalen. De verwachting is dat in 2025 rond de 10 procent van de personenvoertuigen elektrisch zijn. Elke gemeente moet daarom een infrastructuur gaan opstellen om dat op te vangen. Zo mikt Hoogeveen in 2030 op honderden (openbare) laadpunten.

Het merendeel van de fracties is enthousiast over het plan van het CDA en de SP. "In het voorstel staat beschreven om te starten met een tiental huishoudens. Maar kunnen we dat niet beter veranderen in tientallen?", vroeg Martien van Dijk van de ChristenUnie zich af. "Tegelijkertijd hebben we nog wel wat zorgen over handhaving, maar goed het is ten slotte een pilot."

'Verrommeling'

Forum voor Democratie en Gemeentebelangen gingen niet mee in het voorstel. Volgens Aron Sieders, raadslid van Gemeentebelangen, zitten er nog te veel haken en ogen aan de plannen. "Is het niet wijs om eerst de resultaten van vergelijkbare pilots elders af te wachten?", vroeg hij zich af.

Wethouder Roelof Bisschop liet weten dat de proef uitvoerbaar is. Of het verstandig is laat hij aan de raad. "In andere gemeenten zie je dat het best voor verrommeling van de openbare ruimte zorgt. Maar goed we willen mensen best tegemoetkomen in het laden bij huis. De proef moet uitwijzen of het later wel of niet permanent kan."

Parkeerdruk

Hoogeveen heeft een aantal ideeën om alle laadpunten de komende jaren te realiseren. Zo wordt er gedacht aan laadpleinen in de openbare ruimte. Dat zijn plekken, bijvoorbeeld in een wijk, waar meerdere laadaansluitingen komen. Dat moet ervoor zorgen dat meer mensen tegelijkertijd kunnen laden en niet hoeven te zoeken naar een oplaadpunt.

Het liefste wil de gemeente dat doen op centrale plekken. Parkeerpleinen en dorpskernen worden genoemd. Het centrum lijkt de voorkeur te krijgen, bijvoorbeeld het Van Echtenplein of het Stoekeplein. Een mooi initiatief volgens de VVD en Gemeentebelangen, maar zij zien liever laadpleinen op andere locaties en dienden een amendement in.

"We hebben al parkeerproblemen in Hoogeveen. Kijk bijvoorbeeld naar het Van Echtenplein op zaterdag. Daar staat het dan helemaal vol met auto's", legt Ronald Klok, fractievoorzitter van de VVD uit. "Krijg je daar meer laadpunten, dan kan het wel eens drukker worden. We zien dan liever dat de laadpleinen dan ergens anders komen, juist om de drukke plekken te ontlasten en het parkeren beter te spreiden."

Onderzoek