'Niet de eieren maar de desinfectiemiddelen zijn uitverkocht'

Op de vloer van de supermarkt is met zwart-geel plakband een looproute aangegeven. Hillenga: "Mensen houden zich daar wel aan." Een vrouw die haar volle kar door de winkel loodst, beaamt dat: "De looproute is heel duidelijk en iedereen houdt rekening met elkaar."

Gauw weer naar huis

Anderen willen de drukte graag vermijden. "Ik ben één ding vergeten helaas en dan wil ik ook zo snel mogelijk weer weg", zegt een vrouw. Een andere vrouw verzucht: "Ik ga het proberen." Weer andere bezoekers ondervinden geen problemen en zijn blij met de looproute. "Dat gaat heel goed en zo houd je makkelijk anderhalve meter afstand."

Verruiming winkeltijden

Om juist rond de Paasdagen onnodige drukte te voorkomen, is er in veel gemeenten een tijdelijke verruiming van de winkeltijden. Ook in Assen is dat het geval. De supermarkt in Peelo mag in principe morgen vanaf negen uur 's ochtends de deuren openen.

Maar Hillenga doet dat bewust niet. "Wij hebben om zeven uur 's ochtends ook het ouderenuurtje van maandag tot en met zaterdag. Om nu ook nog extra personeel aan te trekken om zondag om negen uur 's ochtends te openen in plaats van om twaalf uur, dat doen wij niet. Het personeel mag ook wel eens uitrusten."

Desinfectiemiddel hoort erbij

Voor het eerst in alle jaren Pasen zijn niet de eieren uitverkocht, maar de desinfectiemiddelen. "Dat is wel uniek", lacht de supermarkteigenaar.