Schoenenketen weer open: 'Je wilt je klanten blijven bedienen'

Twee weken waren de 81 winkels van Ziengs Schoenen gesloten. Na de boodschap van premier Mark Rutte half maart dat de horeca en de scholen dicht moesten en iedereen op het hart gedrukt kreeg thuis te blijven, was het volgens directeur Doornbos zinloos de schoenenzaken open te houden.

"Alle grotere internationale ketens sloten de deuren, onze omzet liep met 80 tot 90 procent terug. Dan is het niet houdbaar om nog open te blijven voor die enkele klant die nog wél komt", aldus de directeur in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Coronavrije afspraak

Toch probeerde de schoenenketen haar klanten op afstand, bijvoorbeeld via de website en ook door middel van videobellen, zo goed mogelijk te helpen. "Ook waren we open op afspraak. Klanten konden een zogenoemde coronavrije afspraak maken voor het gezin of als individu. Je wilt je klanten zo goed mogelijk blijven bedienen."

Lang dicht blijven, bleek ook niet houdbaar. Doornbos: "De behoefte om de winkels weer te openen was er ook. We zagen ook dat mensen graag willen bewegen en daarvoor goed schoeisel nodig hebben en kinderen die met oude schoenen zaten. Daarnaast hebben we te maken met zo'n duizend personeelsleden waarvoor wij de verantwoordelijkheid dragen. De machine moet blijven draaien."

Genoeg ruimte

Met inachtneming van de overheidsmaatregelen zijn de schoenenwinkels sinds 3 april weer open. Dat geldt ook voor veel andere winkels. "We doen het zo goed en veilig mogelijk voor iedereen. We laten afhankelijk van de winkelgrootte acht tot veertien klanten tegelijkertijd toe", legt hij uit. "We willen dat de klant ook bij het passen die verplichte anderhalve meter ruimte om zich heen kan houden. Daarnaast houden we alles goed schoon."

Het is dubbel dat iedereen aan de ene kant het dringende advies krijgt om thuis te blijven en aan de andere kant de winkels dus wel open zijn, erkent Doornbos. "Maar het is ook belangrijk om de winkels in je dorp op stad te steunen, zodat er na de crisis ook nog bedrijvigheid is."

Uit de penarie

Met de actie 'Help de winkelier uit de penarie' roepen winkeliers de klanten hier ook toe op. Daarnaast wordt onder meer begrip gevraagd van leveranciers, maar ook van verhuurders van panden om bijvoorbeeld de huur op te schorten. "Op dat gebied hebben gisteren een mooi akkoord kunnen bereiken met de grotere vastgoedeigenaren", zegt Ziengs.

Om na deze coronatijd uit de crisis te komen, zal er moeten worden samengewerkt in de retailsector, benadrukt Doornbos. "Ik hoop dat we snel over kunnen gaan op een intelligente 'open-up' om de motor weer goed aan het draaien te krijgen en al onze klanten weer op een normale manier te kunnen helpen."

