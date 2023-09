69ste Jaarbeurs van het Noorden van start: 'Feest voor jong en oud'

In Roden is zojuist de 69ste Jaarbeurs van het Noorden van start gegaan. Jaarlijks trekt de beurs zo'n 25.000 bezoekers. Het geheim? "Een programma voor jong en oud."

Wat begon als een landbouwbeurs met trekkers en machines, is door de jaren heen uitgegroeid tot een beurs waar ondernemend Noord-Nederland zich kan presenteren. "En ook daarbuiten", voegt Lucas Schoonbeek toe. "We hebben bijvoorbeeld een aantal Duitse standhouders."

Peter Timmer, een van de bestuursleden van de Jaarbeurs, zegt dat er door de jaren heen veel veranderd is aan consumentenbeurzen en evenementen in het algemeen. Aan de Jaarbeurs om daar op in te spelen. "We zijn daar het hele jaar mee bezig", zegt Timmer. "De Jaarbeurs is een van de onderdelen van de Rodermarkt, die natuurlijk uit heel veel festiviteiten bestaat."

Mooi feest

Collega-bestuurslid Schoonbeek is verantwoordelijk voor de muziek op het Jaarbeurs-terrein. Vanavond trapt Mooi Wark het feest af, gevolgd door TukkerFM. Maar voor diegenen die wat minder van Boerenrock en Nederlandse platen kan genieten, is er nog de Dansfabriek. "Daar is dj Freddy Moreira vanavond van de partij. Verder hebben we vanavond de mini-missverkiezing en is er maandag een korenmiddag. Er is echt voor het hele dorp wat, van jong tot oud."

Schoonbeek denkt dat dat juist de kracht is van de Rodermarkt. "We maken er met én voor elkaar een mooi feest van. Alleen het weer hebben we niet in de hand, maar dat ziet er goed uit. Zoals het nu lijkt hebben we morgen bij de parade bijvoorbeeld goede omstandigheden."

Tienduizenden bezoekers

De parade trekt jaarlijks naar schatting zo'n 40.000 mensen op de been in hartje Roden. De Jaarbeurs mag ook mooie cijfers overleggen, weet Schoonbeek. "Tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers per jaar."