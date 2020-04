De Hilte 11 #5: Thuiskomst

Op 13 april 1945 was de stemming opperbest in Gieterveen. Het dorp werd bevrijd door de Canadese soldaten. Ze deelden sigaren en chocolade uit. Maar op de boerderij aan De Hilte 11 was de sfeer bedrukt. "Het was geen feest", zoals vader Geert zei. Zijn drie zoons waren nog niet thuis. De familie Nijboer leefde maanden in onzekerheid. Tot, op 15 september, vlak na de middag de dominee zich meldde bij de boerderij. Geert's kleinkinderen vertellen hierover: "De dominee moest het vertellen, met alle verdriet. Ze hadden toch nog een beetje hoop dat hij ergens was. Maar ja."

De Hilte 11 - aflevering 5

De Hilte 11 is een podcast van RTV Drenthe en Drents Archief, gemaakt door Hilde Boelema en Marjolein Knol.

