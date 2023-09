Volleybalsters winnen van gastland China op OKT

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski, die in Ningbo drie matchpoints wegpoetste, draaide een 0-2-achterstand om in een 3-2 overwinning: 18-25 24-26 25-19 26-24 15-13.

Voor Oranje, met Laura Dijkema uit Beilen in de gelederen, was het de vierde overwinning in vijf wedstrijden. Na een 3-2-nederlaag tegen Canada in de openingswedstrijd won het team achtereenvolgens van Tsjechië (3-0), Mexico (3-0) en Oekraïne (3-0).