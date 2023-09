School in Norg wil niet wachten op nieuw onderzoek naar locatie: 'Wij zien De Brinkhof niet zitten'

De Belangenvereniging Norg hoopt dat de raad nog eens een onderzoek wil laten doen naar een mogelijke verhuizing naar De Brinkhof. "We zijn van mening dat het locatie-onderzoek dat in maart werd gepresenteerd, gekleurd is", zegt Gerard Meijering. "Andere locaties zijn onvoldoende onderzocht."

Zo kort mogelijk in noodgebouw

Meijering denkt dat een nieuw locatie-onderzoek niet lang op zich hoeft te wachten. "Wij kunnen de toestemming doen dat, als we snel aan de slag gaan met een onderzoeksbureau, wij voor de zomer de uitkomsten kunnen presenteren." Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) waagt dat te betwijfelen. "Ik denk dat het heel ambitieus is om dat te denken", stelt zij. "En dan hebben we het alleen nog maar over het onderzoek en nog niet over de keuze van de raad, die daarna zou moeten volgen."

Oftewel: het project zal vertraging opleveren als er een nieuw onderzoek moet worden uitgevoerd, meent Ipema. Directeur Kemker is daar huiverig voor. "Want dan moeten wij een jaar langer in een noodgebouw zitten." Kemker heeft bovendien de problemen bij de noodlocatie van OBS De Marke in Roden nog vers in het geheugen. Daar liep de kwaliteit van het onderwijs averij op vanwege de beperkte ruimte en mogelijkheden van het gebouw.

Verkennen

Maar de Belangenvereniging vindt een klein beetje extra vertraging geen groot probleem. "We gaan nu iets doen voor de komende dertig, veertig jaar", benadrukt Meijering. "Laten we dus eerst goed onderzoeken welke opties er zijn."

Bij de vereniging leven bovendien zorgen over de toekomst van De Brinkhof. Ieder jaar moet er geld bij en het multifunctioneel centrum is niet toekomstbestendig. Volgens wethouder Ipema zijn plannen voor De Brinkhof in de maak. "We zijn aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn. Daarbij trekken we samen met de Belangenvereniging Norg op. We zijn het met hen maar over één ding oneens en dat is over De Hekakker, die zij graag bij De Brinkhof in zien komen."

'Brinkhof geen optie'

Directeur Kemker benadrukt nog maar eens dat hij dat absoluut níet ziet zitten. "Het is daar veel te druk, er is te veel reuring", zegt hij. "De school staat nu vijftig jaar op deze plek en dat is naar alle tevredenheid. Het is een rustige omgeving met weinig verkeer, en een buurt die ons hier graag heeft. Er is draagvlak voor deze locatie onder zo'n 350 ouders en honderden omwonenden."

Kemker heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de gemeenteraad donderdag positief beslist over de herbouw van de school op dezelfde locatie. "Ik denk dat de raad zal kiezen voor het onderwijs en dan is dit de beste optie", meent hij. "Ondertussen hoop ik dat de raad goed luistert naar de Belangenvereniging en dat hun visie op De Brinkhof wordt gehoord. Want dat is ook belangrijk."

Gepasseerd

Afgelopen woensdag werd de locatiekeuze van De Hekakker al besproken in de raad. Toen viel op dat de grootste partij, Gemeentebelangen, twijfels had 'over het proces' bij de totstandkoming van de gemeentelijke keuze. Wethouder Ipema schrok niet dat 'haar' partij zich kritisch toonde over het proces. "Je kunt het oneens zijn met elkaar", zegt ze. "We blijven het gesprek voeren over de locatie en dan is het aan de politiek om een keuze te maken."